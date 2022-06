Junge Füssener bereit für den eigenen Platz in der Gesellschaft

63 Schülerinnen und Schüler sagen dem Gymnasium Füssen ade. Was der Schulleiter an ihnen besonders mag.

Feierlich wurden an 63 Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Füssen die Abschlusszeugnisse überreicht. Dabei hob Schulleiter Michael Gschnaidner die Individualität seines diesjährigen Jahrgangs hervor: „Wir – die Gesellschaft – brauchen Euch, so wie ihr seid!“ Dass das Abitur die Hochschulreife bescheinigt, unterstrich er, aber auch, dass der Jahrgang nicht nur den Anforderungen eines Studiums gewachsen sei, er sei auch für eine anspruchsvolle Berufsausbildung bestens vorbereitet.

Gegen Ideologien der Ungleichheit gefeit

Gschnaidner zitierte aus seiner „Lieblingsrubrik“ der Abiturzeitung „Ich in drei Worten“: Bin zu klein, klein aber oho oder: Redet wie’n Wasserfall. Das zeige, wie kreativ und humorvoll sich die Noch-Schüler bezeichnen. Er hoffe auch, die „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ habe ihnen einen Weg bereitet, der sie befähige neugierig, hilfsbereit und verantwortungsvoll zu sein. Die „Ideologien der Ungleichheit“ wie Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und anderes sollten sie erkennen können und deren Gemeinsamkeit sehen: „Sie schaffen unermessliches Leid und kennen nur wenige Gewinner.“

Mut zum eigenen Weg

Oberstufenbetreuerin Gudrun Biebach sprach vom Mut, den alle haben sollten und zitierte Janusz Korczak: „Habe Mut zu dir selbst und suche Deinen eigenen Weg.“ Korzak war Kinderarzt im 19. Jahrhundert in Warschau und setzte sich dafür ein, „dass bereits Kinder Menschen sind und nicht erst zu Menschen wachsen müssen“. Er wurde in Treblinka ermordet. Mut zu sich selber zu haben impliziere, „den Mut zu haben, seinen eigenen Weg zu suchen“, so Biebach. Sie gab ihren unter anderem den Satz von Winston Churchill auf den Weg: „Erfolg ist nicht endgültig, Misserfolg ist nicht fatal. Was zählt, ist der Mut weiterzumachen.“

Rose, Zeugnis und Umarmung

Schülersprecher und Oberstufenbetreuerin warfen einen Blick zurück, insbesondere auf die vergangenen beiden Jahre, die so ganz anders waren: Distanzunterricht, Präsenzunterricht und dann doch wieder nicht. Beide erzählten dabei so manche humorvolle Anekdote.

Mit einer Rose, dem Zeugnis und einer liebevollen Umarmung Biebachs verabschieden Gschnaidner und Biebach alle Schüler.

