12-Jährige werfen Fensterscheibe von Abrisshaus ein

Zwei 12-jährige Jungen haben in Füssen die Fensterscheibe eines Abrisshauses eingeworfen. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall.

15.06.2021 | Stand: 13:24 Uhr

In Füssen haben zwei 12-Jährige eine Fensterscheibe in einem Abrisshaus eingeworfen und eine weitere Scheibe an einem Wohnwagen beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hielten sich die beiden Jungen unberechtigterweise in dem Haus auf. Eine Zeugin beobachtete, wie die 12-Jährigen dort eine Fensterscheibe einwarfen. Laut Polizei gestanden die Jungen das gegenüber den Beamten.

Scheibe an Wohnwagen beschädigt

Vor Ort stellten die Polizisten zudem fest, dass die Heckscheibe eines in der Nähe abgestellten Wohnwagens ebenfalls beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Beamten brachten die 12-Jährigen zu ihren Eltern. Wegen ihres Alters müssen die beiden laut Polizei wohl mit keiner Strafe rechnen. Allerdings wurde der Vorfall der zuständigen Staatsanwaltschaft gemeldet.

Lesen Sie auch: Polizisten führen Verkehrskontrolle durch - und werden plötzlich von unbeteiligtem Mann beleidigt

Lesen Sie auch