Gymnasium Füssen: Wenn die AfD an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert

Seit 14 Jahren findet am Gymnasium Füssen die Juniorwahl statt. Das Ergebnis der Schülerinnen und Schüler unterscheidet sich, vor allem bei der Wahl der AfD.

10.10.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Obwohl sie noch keine 18 Jahre alt sind, haben sie dennoch ihre Stimme für die Landtagswahl 2023 abgegeben: 186 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Füssen. "Bereits seit 14 Jahren beteiligt sich das Gymnasium Füssen an der Juniorwahl", sagt Uwe Favero, Fachleiter für Politik und Gesellschaft. Die Juniorwahl soll eine realistische Simulation der Wahl sein, auch wenn die Stimme nicht wirklich zählt.

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Füssen gehen zur Juniorwahl

"In der vergangenen Woche stand das Thema ,Demokratie und Wahlen' auf dem Stundenplan", sagt der Lehrer. Für Schülerinnen und Schüler der Klassen zehn bis zwölf sei es dann mit der Wahlbenachrichtigung und dem Ausweis zur Stimmabgabe an die Wahlurne gegangen. Wahlhelferinnen und -helfer legten zuvor ein Wählerverzeichnis an, am Freitag wurden die Stimmen dann ausgezählt, berichtet Favero.

Diesen Kandidaten gaben die Gymnasiasten ihre Erststimme

Insgesamt waren 213 Schülerinnen und Schüler wahlberechtigt. Mit 186 abgegebenen Stimmen ergab sich eine Wahlbeteiligung von 87,32 Prozent.

Ihre Erststimme vergaben 37,8 Prozent an Andreas Kaufmann ( CSU Marktoberdorf

Weiter wählten die Gymnasiasten mit 15 Prozent Dr. Günter Räder (Grüne). Tatsächlich erhielt Räder nur 12,3 Prozent.

Deutlich weniger Zuspruch erhielt Susen Knabner (Freie Wähler) von den Schülern. Sie bekommt 8,9 Prozent, bei der Landtagswahl fast den doppelten Wert: 17,8 Prozent.

Nur 7,8 Prozent der Gymnasiasten entschieden sich für Wolfgang Dröse ( AfD

Während es bei der echten Wahl nur wenig Zuspruch für Hannah Fischer ( SPD FDP

Lesen Sie auch: So wählten die Füssener Gymnasiasten 2021

Wahl der Zweitstimme überrascht vor allem bei AfD und Freien Wählern

35,4 Prozent wählten am Sonntag mit ihrer Zweitstimme die CSU. Bei den Schülern waren es nur 30,6, dennoch gewann die Partei damit.

Sehr ähnlich sind sich die Werte bei den Grünen. Tatsächlich wählten 11,5 Prozent die Grünen, unter den Schülern waren es 12,8 Prozent.

Während die Freien Wähler

Auffällig auch der Unterschied bei der Wahl der AfD. Als drittstärkste Partei geht sie mit 13,7 Prozent aus der Landtagswahl hervor. Im Füssener Gymnasium gaben allerdings nur 4,4 Prozent ihre Zweitstimme der AfD.

Ähnlich wie bei der Vergabe der Erststimme erlangten die SPD, FDP und ÖDP unter den Jungen mehr Zuspruch als bei der echten Wahl: 10, 6 Prozent wählten die SPD, 8,3 Prozent die FDP, 5,0 Prozent die ÖDP.

Deutliches Interesse zeigten die Gymnasiasten mit 6,7 Prozent an der Tierschutzpartei. Hier stehen 6,7 Prozent gegenüber 0,9 Prozent.

Lesen Sie auch: Welcher Partei Jugendliche aus Kempten ihre Stimme geben