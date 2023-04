Kaisersaalkonzerte in Füssen heuer ohne „Jazz & Moderne“

Die Konzertreihe im Füssener Barockkloster beschränkt sich auf die fünf Abokonzerte. Die sind dafür recht vielversprechend. Vorverkauf der Einzelkarten startet.

15.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Fünf klassische Konzerte im Abonnement – die gibt es auch in diesem Jahr bei den Kaisersaalkonzerten im Füssener Barockkloster St. Mang. Auf zusätzliche Angebote unter der Rubrik „Jazz & Moderne“ muss das Publikum allerdings verzichten – zum Bedauern von Kulturamtsleiterin Karina Hager. „Es wäre schön, wenn es weiterginge“, sagt sie. Schließlich hätten auch Jazz, Weltmusik und weitere Angebote in Füssen Anhänger. Allerdings kann die chronisch klamme Stadt dieses Angebot nicht mehr alleine stemmen. Deshalb wäre man froh um einen Partner, der als Mitveranstalter oder Sponsor diese Konzerte mitträgt. Immerhin bringt das Festival „Vielsaitig“ nicht nur Klassisches in den Kaisersaal. So stehen dabei heuer ein Jazz-Abend mit dem Duo Bartolomey/Bittmann sowie Balkan-Klänge mit dem Duo Aliada auf dem Programm.

Während das Kulturamt selbst bislang im Zug der Sparmaßnahmen noch keine Stelle abgeben musste, ist es indirekt davon betroffen, dass im Museum der Stadt eine Stelle nicht mehr besetzt wird. Denn die Mitarbeitenden des Museums helfen aus, wenn das Kulturamt bei Konzerten oder anderen Veranstaltungen Unterstützung braucht.

40 Musikfreundinnen und -freunde haben Abos

Die Nachfrage nach den Konzert-Angeboten ist unterdessen anhaltend hoch, wie die Kulturamtsleiterin sagt. So belegen die rund 40 Abonnements für die Kaisersaalkonzerte allein schon fast ein Drittel der in der aktuell etwas luftigeren Bestuhlung 126 Plätze im Kaisersaal. Wie berichtet, läuft beim Kulturamt seit kurzem bereits der Abo-Verkauf für die neue Saison. Ab kommenden Dienstag, 18. April, können in der Tourist-Info auch Einzelkarten für die Konzerte gekauft werden.

Kulturpreisträger zum Auftakt

Den Auftakt zur neuen Saison der Kaisersaalkonzerte gibt am Freitag, 2. Juni, ein alter Bekannter: Der Träger des Füssener Kultur- und Kunstpreises Julius Berger. Diesmal sitzt er gemeinsam mit seiner Frau Hyun-Jung Berger und der Harfenistin Marlis Neumann auf der Bühne. Die in Kanada geborene Musikerin ist bereits mehrfach preisgekrönt. Wie früher Berger unterrichtet auch sie an der Universität Augsburg.

Aufstrebende junge Künstler

Die Konzertförderung Deutscher Musikwettbewerb des Deutschen Musikrats, früher bekannt als Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler*innen, beschert Füssen den Besuch zweier Ensembles, deren Karriere gerade Fahrt aufnimmt: Am Freitag, 23. Juni, spielt das Trio E. T. A., das sich nach dem romantischen Schriftsteller, Komponisten und Musikkritiker E. T. A. Hoffmann benannt hat. Immerhin hatte das 2019 gegründete Trio mit romantischer Musik begonnen. Im Kaisersaal spielt es Stücke von Rachmaninow, Haydn und Brahms. Bereits eine ganze Reihe von Preisen hat das 2018 gegründete Malion Quartett gewonnen. In Füssen präsentieren die vier jungen Streicher Hadyn, Mendelssohn Bartholdy und Debussy. „Schön, das der Musikrat die Stadt Füssen mit solchen Konzerten unterstützt“, zeigt sich Karina Hager erfreut.

Von Steinway gefördert

Zwar nicht den Musikrat, aber einen anderen international bekannten Förderer hat der Pianist Maximilian Schairer, der am Donnerstag, 13. Juli, nach Füssen kommt: den Flügel- und Klavierproduzenten Steinway & Sons. Als „Young Steinway Artist“ hat Schairer bereits mehrere erste Preise bei Festivals und Wettbewerben in Europa und den USA gewonnen. Er wird in Füssen nicht nur das erwachsene Publikum mit Beethoven, Mendelssohn Bartholdy und Schubert erfreuen, sondern auch den Nachwuchs: An den beiden Tagen vor seinem Abendkonzert spielt er vormittags je zwei Mal für Schüler: Alle Kinder der Grundschule Füssen-Schwangau haben damit Gelegenheit, sich selbst einen Eindruck von der klassischen Musik zu verschaffen, egal, ob auch ihre Eltern solche Konzerte besuchen oder nicht.

Jung, aber schon sehr erfolgreich

Beim Saisonfinale der Kaisersaalkonzerte ist die Jugend dann nicht vor, sondern auf der Bühne zu finden: Trotz ihrer beachtlichen Erfolge – so gewann sie vergangenes Jahr den Andrés-Segovia-Wettbewerb in Spanien und unterrichtet bereits seit 2021 an der Hochschule für Musik und Theater München – ist die aus Marktoberdorf stammende, 1999 geborene Gitarristin Laura Lootens noch jung an Jahren. Vor zwei Jahren hatte sie im Füssener Kaisersaal noch gemeinsam mit dem ebenfalls jungen Cellisten Konstantin Bruns Kostproben ihres großen Könnens geliefert. Nun tritt sie dort alleine auf.

Eintrittskarten (34 Euro, ermäßigt 30 Euro, Schüler/Studierende 18 Euro) gibt es ab Dienstag, 18. April, in der Tourist Info Füssen am Kaiser-Maximilian-Platz, unter Telefon (08 31) 206 55 55 sowie hier.