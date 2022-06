Kaiserwetter zum diamantenen Jubeltag

Geistlicher Rat Ludwig Epp feiert sein 60-Jähriges in Bayerniederhofen. Dort lebt er seit 1999. Davor war er einer anderen Gemeinde Jahrzehnte treu.

13.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Bei Kaiserwetter hat die gesamte Pfarrgemeinde Bayerniederhofen mit Geistlichem Rat Ludwig Epp das seltene Fest des Diamantenen Priesterjubiläums gefeiert. Den Festgottesdienst zelebrierten die Pfarrer Alois Linder, Hans-Ulrich Schneider, Martin Maurer und Helmut Friedl (Kaufering) gemeinsam mit dem Jubilar. Pfarrer Oscar Schneider, der ebenfalls das 60-jährige Priesterjubiläum beging, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Musikalisch wurde der Festgottesdienst vom Singkreis umrahmt. Bischof Bertam Meier konnte seinen zugesagten Besuch aus Termingründen nicht einhalten und sandte ein geistliches Grußwort. Pfarrer Epp war leicht enttäuscht bezüglich der Absage: Bischof Meier war seinerzeit Ministrant bei ihm.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Monika Guggemos begrüßte die Weggefährten und Verwandten des Pfarrers, den Bürgermeister der Gemeinde Halblech Johann Gschwill, die Vertreter der Vereine mit ihren Fahnenabordnungen sowie die Vertreter der Pfarreiengemeinschaft.

32 Jahre in einer Pfarrei

Pfarrer Epp wurde 1934 in Roßhaupten geboren. Die Priesterweihe empfing er 1962 in Dillingen von Bischof Dr. Joseph Freundorfer. Seine erste Priesterstelle führte ihn nach Kaufering, wo er zuerst den erkrankten Kaplan vertrat. Im Dezember 1967 wurde er von Bischof Stimpfle zum Pfarrer der neuen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt ernannt, der er bis zu seinem Ruhestand treu blieb. Seinen Ruhestand verbringt er seit 1999 in der Pfarrei St. Michael in Bayerniederhofen. Solange es seine Gesundheit zuließ, fuhr er in den zurückliegenden Jahren nach Brasilien, insgesamt 15 Mal. Auch Gegenbesuche empfing er des Öfteren.

Riesenbrenze überreicht

Dem feierlichen Gottesdienst folgte ein Stehempfang im Pfarrgarten. Zahlreiche Gratulanten überbrachten Glückwünsche und Geschenke. Als Gruß der Gemeinde überreichte Bürgermeister Gschwill eine Riesenbreze in Form einer 60. Anschließend wurde Geistlicher Rat Epp in einer geschmückten Kutsche unter den Klängen der Musikkapelle Alpengruß zum Mittagessen gefahren. Bei den Feierlichkeiten brachte Pfarrer Epp mit vielen Anekdoten aus seinem Leben die Gäste zum Schmunzeln.