Kampf gegen Kippen: Arbeitskreis will Füssen sauberer machen

Füssen soll frei von Zigarettenstummeln werden. Das fordert ein Arbeitskreis, der nun seine Strategie vorstellte. Der erste Schritt: Ein Taschen-Aschenbecher.

11.07.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Sie sind an der Uferpromenade am Hopfensee, unter Parkbänken, auf Wanderwegen und zwischen Pflastersteinen in der Innenstadt zu finden: Kippen. Oder wie es Jutta Ehlermann zusammenfasst: „Kippen liegen überall herum.“ Ehlermann ist neben Stadträtin Nicole Eikmeier ( CSU) und Anna Venzl Teil eines Arbeitskreises, der den Zigarettenstummeln in Füssen den Kampf angesagt hat. Mit verschiedenen Aktionen wollen sie die Stadt von Zigarettenresten befreien und das Bewusstsein der Raucher schärfen.

Wer Kippen wegwirft riskiert teure Strafe

Bei einer Gesprächsrunde mit Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates, Bürgermeister Maximilian Eichstetter und dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes für Tabakwirtschaft (BVTE), Jan Mücke, stellte Ehlermann die Risiken der kleinen Kippen vor. „Viele Raucher wissen nicht, was eine Kippe anrichtet.“ Denn Zigaretten können wahre Umweltsünder sein. Sie machen nicht nur einen großen Anteil im Müll aus, sondern geben auch gefährliche Substanzen wie Schwermetalle und Nikotin an die Umwelt ab. Das Grundmaterial von Zigarettenfiltern ist Celluloseacetat, ein Kunststoff.

Deshalb werden Zigarettenabfälle zu den Kunststoffabfällen hinzugerechnet. Wer eine Kippe in die Umwelt schmeißt und dabei erwischt wird, den kostet das in Bayern bis zu 100 Euro Strafe.

Mit diesem Dreck soll in Füssen langfristig Schluss sein. Die Idee für den Arbeitskreis kam den Frauen, als sie umfunktionierte Milchtüten an Parkbänken in Hopfen sahen. Diese dienten dort als Kippenmülleimer. Eine Bestandsaufnahme der Mülleimer um den Hopfensee habe den Frauen zudem gezeigt: Dort sind zu wenige Müll- und Aschebehälter.

Die Anwesenden der Gesprächsrunde: Victor Fischer (sauber.io), Jutta Ehlermann (Arbeitskreis Initiatorin), Jan Mücke (BVTE), Maximilian Eichstetter (Bürgermeister Füssen), Nicole Eikmeier (CSU, Stadträtin). Bild: Marina Kraut

Lösungen des Arbeitskreises aus Füssen

Eine erste Lösung des Arbeitskreises soll deshalb ein Taschenaschenbecher sein. Bereitgestellt werden zunächst 5.000 Stück vom BVTE. Aktuell sind sie im Rathaus verfügbar. Auch in der Tourismusinformation sollen die kleinen Aluboxen, die vollständig recycelbar sind, abzuholen sein. Unterstützung erhofft sich Ehlermann vor allem von Gewerbetreibenden. Sie würden häufig in der Nähe von „Hotspots“ liegen, also Stellen, an denen besonders viele Zigarettenstummel herumliegen.

Lesen Sie auch

Was geplant ist Rauchen wird teurer: Streit über zukünftige Höhe der Tabaksteuer

Am 28. August ist zusätzlich eine Aktion geplant, bei der mit Hilfe Freiwilliger Kippen und anderer Müll gesammelt wird. Mittels Drohne und Kamera sollen Müll-Problemstellen ausgemacht werden. Zum Einsatz sollen zudem sogenannte City-Bee Sauger der Firma Sauber.io kommen. (Lesen Sie auch: Allgäuer Alpen Clean Up Days 2021 sind gestartet.)

Eine Art Staubsauger für den Bauhof Füssen

Die Geräte, die bei der Gesprächsrunde vorgestellt wurden, können Kieselsteine von Kippen unterscheiden und so ein leichteres Aufsammeln ermöglichen. Bestehen sie den Test, könnten sie auch beim Füssener Bauhof zum Einsatz kommen. Der Sauger ist eigens dafür entwickelt worden, Städte einfach und schnell von Kippen und kleinerem Müll wie Glasscherben befreien zu können. Der Rathaus-Chef zeigte sich begeistert von der Technologie. „Ich finde, in jede Kommune muss so ein Gerät, wenn das funktioniert.“ Vorerst solle der Taschenaschenbecher unter die Raucher gebracht werden.

Ehlermann war selbst viele Jahre Raucherin. Für sie ist der tragbare Mülleimer selbstverständlich: „Jeder Raucher führt Zigaretten und Feuerzeug mit sich. Warum nicht auch den Taschenaschenbecher?“