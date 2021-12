Kapellen-Modell bei Halblech: Als wäre sie schon immer da

Auf dem Kenzenparkplatz startet ein Projekt, das im Frühling weiter geführt werden soll. Dabei sind Objekte aus Naturmaterialien entlang eines Wegs geplant.

08.12.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Eine lebende Krippe und viele Menschen sollten sich in der Vorweihnachtszeit um die kleine Kapelle auf dem Kenzenparkplatz tummeln – eigentlich. Denn wegen Corona wurde die Halblecher Waldweihnacht wie alle anderen Weihnachtsmärkte in Bayern abgesagt. Jetzt steht die Kapelle dort allein. Aber einsam ist es um sie dennoch nicht. Immer wieder laufen Spaziergänger daran vorbei und erfreuen sich an ihrem Anblick. „Sie ist sehr schön“, sagt eine Passantin. Sie überlegt, vielleicht sogar ihre Familien herzubringen und die Kapelle als Hintergrund für das diesjährige Weihnachtsfoto zu nutzen.

Eine Runde Natur

Diese Aufmerksamkeit ist wichtig für das kleine Bauwerk aus Fichtenholzscheiten. Denn die Kapelle war nicht nur als Teil des Weihnachtsmarktes gedacht. Sie sollte außerdem auf ein anderes, größeres Projekt hinweisen, das in Halblech im Frühling starten soll. „Eiruna – eine Runde Natur“ nennt Ideengeberin Daniela Guglhör es im Moment. Ob der Name bleibt, ist noch offen.

Klar ist aber, was dahinter steht: Entlang des sogenannten Dammwegs und des Pfarrer-Mayr-Pfads zwischen dem Kenzenparkplatz und der St. Peter Kapelle sollen eine Reihe von Kunstinstallationen entstehen. Die Inspiration dafür begegnete Guglhör bei einem Urlaub. Seit zwei Jahren plant sie in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt Kempten, der Unteren Naturschutzbehörde und der Gemeinde Halblech an diesem Projekt.

Aus Fichtenholz der Umgebung

Die Kapelle soll der Startpunkt des Weges sein. Sie besteht ausschließlich aus Fichtenholz aus der Umgebung. Gefällt wurde es zum Teil auf dem verwilderten Projektgelände. Nach ihrem Vorbild sollen auch die anderen Kunstwerke entlang des Weges nur aus Naturmaterialien bestehen. Sie sollen den Blick auf sie Schönheiten der Natur und der ursprünglichen Landschaft lenken und diese hervorheben.

Das kann durch eine Art Fenster aus Holz passieren, in das man sich hineinsetzen kann, oder durch eine Puppe aus Weidenzweigen, die einen Baum umarmt. Der Fantasie sind wenig Grenzen gesetzt, solange das Material natürlich ist, eine Größenvorgabe eingehalten wird und die Objekte sicher sind. Sprich, sie dürfen laut Guglhör, zum Beispiel nicht erklettert werden können.

Auf Örtlichkeit abgestimmt

„Die Objekte werden mit viel Feingefühl inszeniert und individuell auf die jeweilige Örtlichkeit abgestimmt in die Natur eingepasst“, sagt die Halblecherin. Ein natürliches Erscheinungsbild soll sich ergeben. So, als wären die Kunstwerke immer schon da gewesen. „Es ist kein starres, gleichbleibendes Projekt. Durch die Verwendung von Naturmaterialien in der Natur wird es sich stets verändern“, sagt Guglhör. Ziel sei es auch, immer wieder Neues aufzustellen und Altes der Natur zu überlassen.

Unterstützt wird sie unter anderem von der Gemeinde Halblech, ortsansässigen Handwerkern und Betrieben, Schulen, Vereinen und Künstlern. Das Wasserwirtschaftsamt plant, einen Wasserspielplatz zu errichten. Derweil wurde mit dem Aufbau der Kapelle, an dem sich etliche Helfer aus allen drei Halblecher Ortsteilen beteiligten, der Startpunkt für das Projekt gesetzt. Beim Weihnachtsmarkt kann sie jetzt zwar nicht auf Eiruna aufmerksam machen. „Aber sie wird wirklich viel besucht. Ich bin ganz überrascht“, sagt Guglhör und ergänzt: Weitere Interessierte und Mitstreiter dürften sich gerne melden.

