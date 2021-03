Kapitän geht in Ruhestand: Dreimal um die Erde geschippert

Manfred Unsin war als Schiffsführer 30 Jahre lang auf dem Forggensee unterwegs. Jetzt geht er in Rente. Was seine Anfänge mit einem Schlauchboot zu tun haben.

23.03.2021 | Stand: 06:53 Uhr

„Rund dreimal um die Erde“ – das ist die Gesamtstreckenlänge, die Manfred Unsin als Kapitän auf dem Forggensee zurückgelegt hat. Am 11. April 1991 trat der gelernte Zimmermann seinen neuen Job als Schiffsführer bei der Forggensee-Schifffahrt an. Wenn sich die städtische Flotte jetzt ab April auf die am 1. Juni beginnende Saison vorbereitet, wird Unsin nicht mehr dabei sein. Der gebürtige Füssener hatte am 10. Februar seinen letzten Arbeitstag, am 1. Mai geht er offiziell in Rente.

30 Jahre lang hat Unsin tausende Menschen auf den Schiffen MS Stadt Füssen, MS Füssen und MS Allgäu befördert. Das war zu Beginn seiner beruflichen Karriere nicht zu erwarten: Unsin hatte 19 Jahre lang als Zimmermann gearbeitet, ehe er sich zu einem Berufswechsel entschloss und 1991 die Chance bei der Forggen-Seeschifffahrt ergriff, als diese einen neuen Schiffsführer suchte. In der Folge wurde er von seinem Kollegen Franz Ebentheuer „zwei, drei Monate lang intensiv“ in die hohe Kunst des Schifffahrens eingewiesen, nachdem er vorher höchstens einmal mit einem Schlauchboot unterwegs gewesen war.

Schifffahrt auf dem Forggensee: Keinen Unfall gehabt

Als Springer zwischen der MS Stadt Füssen, die später von der MS Füssen abgelöst wurde, und der MS Allgäu sowie im Bootsverleih reihten sich dann im Sommer viele Sechstagewochen und „auch mal eine Siebentagewoche“ aneinander, in denen Unsin seine Passagiere so sicher wie möglich über den großen Stausee manövrieren musste. Das war „nicht immer ganz leicht“, gibt der in Lehern wohnende Unsin zu. Umso mehr freut er sich, „keine Unfälle gehabt“ zu haben, auch wenn es manchmal knapp davor gewesen sei.

Die MS Füssen - hier vor Bergkulisse im vergangenen Sommer. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild)

Denn der Verkehr auf dem See sei in den vergangenen Jahren „immer mehr geworden.“ Dabei musste der Kapitän bei seinen unzähligen Fahrten über das seichte Gewässer vom Fahren über den Ticket- bis zum Getränkeverkauf häufig „alles alleine machen“. Deshalb sei es gut, dass man „bei Abend- und Sonderfahrten seit einiger Zeit“ zu zweit an Bord ist.

Letzten Jahre waren turbulent

Für seine Fahrten, bei denen er eine Gesamtstreckenlänge von „rund dreimal um die Erde“ zurückgelegt hat, hat Unsin das größte Schiff der Flotte, die MS Füssen, bevorzugt. „Wenn man sie einmal draufhat, fährt es sich besser“, sagt er: Mit dem 38 Meter langen und acht Meter breiten Schiff könne man bei Sturm und Unwetter viel ruhigerer über die Wogen gleiten als mit der kleineren MS Allgäu.

Lesen Sie auch

Kampf gegen Corona Schweizer machen Bodenseeschiff zum schwimmenden Impfzentrum

Für die Forggensee-Schifffahrt und seine Kollegen hofft Unsin, dass sie möglichst nicht wieder solche Zeiten wie 2018 und 2020 erleben. Da hatte ihnen zuerst die Sanierung des Staudamms und danach die Corona-Pandemie quasi allen Wind aus den Segeln genommen.