Die Gold-Kati aus Rieden: Königer ist Volleyball-Weltmeisterin

Auch mit 44 Jahren spielt Katrin Königer noch auf höchstem Niveau. Bei der Volleyball-WM auf Mallorca sicherte sich Königer mit ihrem Team den Titel.

23.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Erst Europameisterin, jetzt Weltmeisterin. Katrin Königer konnte heuer ihre Trophäensammlung ganz schön aufstocken. Zusammen mit ihrem Team, hat sich die 44-jährige Riedenerin bei der Volleyball-WM auf Mallorca die Goldmedaille gesichert. In der Altersklasse Ü40 der Frauen schlug die deutsche Auswahl im Finale die Gegnerinnen aus Peru. Obwohl die Deutschen auf dem Papier klar in zwei Sätzen siegten (25:13, 25:19), sei es ein zähes Match gewesen, sagt Königer.

Schon in der Gruppenphase hätten die Schweizerinnen den Deutschen Probleme bereitet. Am Ende konnte sich das deutsche Seniorinnenteam aber, wie schon bei der Europameisterschaft, bis ins Endspiel kämpfen. Bei der EM im Vorjahr hatte man es im Finale mit den Bulgarinnen zu tun bekommen. Trotz ihrer großen sportlichen Erfahrung sei sie vor wichtigen Spielen immer noch aufgeregt. Früher sei zwar die Anspannung größer gewesen, auf dem Feld wolle sie aber dennoch immer gewinnen und „Stärke demonstrieren“.

Diese Gründe bewegten Königer zur WM-Teilnahme

Auch abseits des Platzes machte die Riedenerin während der WM tolle Erfahrungen: Zum Beispiel eine Katamaranfahrt mit den anderen deutschen Teams aus allen Altersklassen. Besonders war für Königer auch, mit Idolen aus ihrer Jugend gemeinsam auf dem Platz gestanden zu haben. Trainerin Renate Riek ist eine echte Volleyball-Legende und sei auch ein Grund gewesen, weshalb die Riedenerin den Weg nach Mallorca auf sich nahm. Dafür musste sie nämlich von der Schule, an der sie unterrichtet, freigestellt werden und die Reisekosten aus eigener Tasche bezahlen.

So engagiert sich Königer in Rieden

Zuhause leitet Königer ein Jugendteam, in dem auch ihre Kinder mitspielen. Einmal in der Woche trainiert sie außerdem selbst beim TSV Roßhaupten. Am liebsten spielt sie als Mittelblockerin, einer Angriffsposition die, wie der Name schon vermuten lässt, viel Blockarbeit vorne am Netz erfordert. In der Hochphase ihrer Karriere, bei Bayern Lohhof und dem ASV Dachau, hatte sie aber eine andere Stammposition: Als Zuspielerin war es ihre Aufgabe, ihren Mitspielerinnen den Ball aufzulegen und so das Spiel zu gestalten. Der Positionswechsel kam dann nach ihrer volleyballfreien Zeit, während dem Studium. Sie wollte nun „auch mal drauf hauen“. Die Eigenschaften, alles im Blick zu behalten und gut organisieren zu können, die man als Zuspielerin braucht, hat sie aber trotzdem nicht verloren. In ihrem Heimatverein, dem Sportverein Rieden, sitzt sie im Vorstand. Auch das Trainingslager zur WM-Vorbereitung im Juli hatte Königer initiiert.

Bald soll sogar ein Beachvolleyballfeld in ihrem Dorf entstehen. Kommendes Frühjahr könnte es schon soweit sein, verrät Königer, denn 2023 feiert der SV Rieden 50-jähriges Bestehen. Doch auch auf internationaler Bühne wird Königer hoffentlich noch häufiger zu sehen sein. „Mal sehen wie lange es noch geht“, sagt sie, die Lust sei auf jeden Fall noch da.