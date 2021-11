Katzenflut überschwemmt Tierheime im Ostallgäu

In den Tierheimen im Ostallgäu müssen derzeit so viele Katzen wie noch nie betreut werden. Die Kapazitätsgrenzen sind teils weit überschritten und ein Ende ist nicht in Sicht. Über die Gründe wird spekuliert

15.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die Tierheime im Ostallgäu werden derzeit von Katzen geradezu überschwemmt. Die Kapazitätsgrenzen sind in allen drei Einrichtungen im Landkreis und beim Tierschutzverein Arche Noah überschritten. In Beckstetten werden derzeit an die 80 Katzen im Tierheim und auf Pflegestellen betreut. In Marktoberdorf leben 48 im Tierheim und weitere auf Pflegestellen und in Rieden am Forggensee sind um die 50 untergebracht. „So viele hatten wir noch nie“, sagt die dortige Tierheimleiterin Andrea Flügel. „Normalerweise können wir 30 aufnehmen. Wir sind völlig überlastet.“ Gisela Egner vom Tierschutzverein Arche Noah bestätigt das. Dort leben derzeit knapp 40 Katzen.