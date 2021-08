Der Füssener Stadtrat bekräftigt bestehende Verkehrsregeln, die in der Vergangenheit aber häufig ignoriert wurden. Was im Kurort sonst noch für Ärger sorgt.

03.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Da bei einem großen Hotel offenbar ein Eigentümerwechsel ansteht, hat sich Interessengemeinschaft (IG) Bad Faulenbach zu Wort gemeldet, um auf bestehende, jedoch häufig ignorierte Verkehrsregeln für den Kurort hinzuweisen. Wie berichtet, sollte unter anderem die Zufahrt für Busse über 7,5 Tonnen untersagt werden. Zudem wurden weitere Forderungen in einem Antrag formuliert, der nun dem Stadtrat vorlag. Die Kommunalpolitiker folgten bei der Abstimmung den Vorschlägen der Verwaltung – so bleibt das Verbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen bestehen, bislang vorhandene Zusatzzeichen an der Zufahrt vom Morisse-Kreisel werden entfernt.