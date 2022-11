Kein Hebammen-Mangel in Füssen

Während es bundesweit Probleme gibt, kümmern sich im neuen Hebammenzentrum im Krankenhaus gleich zwölf Geburtshelferinnen um werdende Mütter und Babys.

09.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Werdende Eltern im Füssener Land und darüber hinaus können aufatmen: Der Engpass an Hebammen, der noch zu Jahresanfang zu beobachten war, ist behoben. Mehr als das: Derzeit sind im neuen Hebammenzentrum am Füssener Krankenhaus gleich zwölf der Geburtshelferinnen tätig. Und das in einer Zeit, in der in ganz Deutschland über einen Hebammen-Mangel geklagt wird. „Ein komplett neues Team mit einem ganzheitlichen Konzept“ sei gestartet, sagt Hebammensprecherin Eva Keller. Ihre Kollegin Gaby Sonntag sagt: „Die Füssener Frauen können sich wirklich glücklich schätzen.“ Mit dem neuen Hebammenzentrum stärke man die Geburtshilfe in Füssen.

