Kein Luxus, aber schöne Aussichten: Was vier Soldaten aus Füssen in Frankreich erlebten

Vier Soldaten aus Füssen absolvierten eine Gebirgsausbildung in Frankreich. Ein Bericht von einer anstrengenden, aber gewinnbringenden Zeit.

22.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Eine außergewöhnliche Gebirgsausbildung haben vier Soldaten der 3. Komapnie des Gebirgsversorgungsbataillons 8 aus Füssen erlebt. Wie ihre Einheit mitteilte, waren sie im Rahmen eines Austauschprogramms in Frankreich. Auf Initiative der beiden Kommandeure pflegt das Gebirgsversorgungsbataillon 8 mit seinem französischen Äquivalent, dem 511e régiment du Train, eine besondere Partnerschaft. Mit Soldaten dort trainierten die Füssener vier Wochen lang im Skigebiet Valloire winterspezifische alpine Grundfähigkeiten und legten eine Gebirgsleistungsprüfung ab.

"Luxus schaut anders aus", sagt ein Bundeswehrler aus Füssen

Startpunkt der Ausbildung war die Kleinstadt Auxonne, die zugleich Standort des Partnerbataillons ist. „Zunächst galt es, die Sprachhürde zu überwinden“, erinnern sich die Füssener. Von Auxonne aus fuhren die Soldaten ins 300 Kilometer entfernte Skigebiet Valloire, wo alle in einer militärischen Unterkunft untergebracht wurden. „Luxus schaut anders aus“, sagt Oberfähnrich F. über die Baracke, die sich am höchsten Punkt des berühmten Gebirgspasses Col du Télégraphe befindet. Auf engstem Raum richteten sich die Übungsteilnehmer ein.

Die erste Woche stand im Zeichen des Skifahrens. Täglich wurde auf der Piste trainiert beziehungsweise in manchen Fällen das Skifahren erst richtig gelernt. Parallel dazu gab es erste Instruktionen im Bereich Bergrettung. Nach einer „Eingewöhnungstour“ über 400 Höhenmeter mit leichtem Gepäck folgten Skitouren über 600, 800 und 1200 Höhenmeter. Die Bergrettungsausbildung beinhaltete neben der Suche von Lawinenverschütteten eine praktische Ausbildung an der Trage.

Biwak im Iglu scheitert für Soldaten aus Füssen

In der dritten Woche stand ein Biwak auf dem Programm, dem ein Aufstieg über 1000 Höhenmeter voranging und das in einer Übernachtung im selbst gebauten Iglu gipfeln sollte. Wegen unvorhergesehener Hürden beim Aufstieg und unbeständigen Wetters mussten die 27 Teilnehmer jedoch in einer Notunterkunft nächtigen. „Ich weiß jetzt nicht, was besser ist, mit 27 Leuten in einer kleinen Nothütte oder zu viert im Iglu schlafen?“, sagt Oberfähnrich F. Nach einer bedingt erholsamen Nacht galt es für die Soldaten eine anspruchsvolle Abfahrt abseits der Piste zu bewältigen. Mit 20 Kilogramm Gepäck auf dem Rücken und der Erschöpfung des Vortages in den Gliedern eine echte Herausforderung für manche.

Die Gruppe absolvierte zudem eine Skitour über 10 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Bereits am Einstieg kamen die Harscheisen zum Einsatz. Später wurde sie dafür durch Sonne und einen freien Blick auf den Mont. Blanc motiviert. Doch das Interessanteste war der Abstieg. Dabei wurde das behelfsmäßige Abseilen auf Ski an einem steilen, verharschten Abhang geübt. „In der Durchführung sehr unkonventionell aber eine tolle Erfahrung“, sagt F..

Soldaten aus Füssen wurden Teil eines einzigartigen, internationalen Gefüges

Nach drei Wochen Ausbildung rückte das Endziel näher. Die Gebirgsleistungsprüfung, 1200 Höhenmeter über eine Distanz von 10 Kilometer auf Ski, mit 15 Kilogramm Gepäck, in maximal dreieinhalb Stunden. Alle Soldatinnen und Soldaten meisterten die Anforderungen, sodass jeder, der am Gipfel ankam, Teil eines einzigartigen internationalen Gefüges wurde, das sich innerhalb der vier Ausbildungswochen gebildet hatte.

Während der Ausbildung fand ein fortwährender Austausch zwischen Deutschen und Franzosen statt. Programme dieser Art tragen zur Festigung der deutsch-französischen Freundschaft bei. Auch die Entsendung französischer Soldatinnen und Soldaten zu deutschen Ausbildungen ist derzeit laut Kommandeur des 511e régiment angestrebt. In der Praxis scheitere es nur noch an bürokratischen Hürden, die aber im Zuge der militärischen Entwicklung, hin zu einer multinationalen Armee, bald ausgeräumt sein dürften.