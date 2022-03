Tausende Handy-Nutzer in Füssen und Pfronten ohne Netz: Das sind die Gründe

Kein Netz, kein Anruf, keine Nachricht: Viele Smartphone-Nutzer im Ostallgäu stecken im Funkloch. Im O2-Netz (Aldi, E-Plus) geht nichts mehr - bis wann?

09.03.2022 | Stand: 15:41 Uhr

Seit Dienstag sind in Füssen teilweise keine Anrufe, Nachrichten oder Datennutzungen mit dem Handy möglich. Schuld am Funkloch sind laut dem Netzbetreiber Telefonica Maßnahmen zur Netzmodernisierung am Mobilfunkstandort an der Bahnhofstraße in Füssen. Noch bis Samstag, 12. März, dauern diese an. Betroffen sind Kunden, deren Anbieter unter die Tarife von Telefonica fallen. Darunter die Marken O2, die Marken der E-Plus- Gruppen (beispielsweise Aldi Talk) oder Fonic.

Warum gibt es keinen Empfang in Füssen?

„Die lokalen Einschränkungen betreffen zum Teil auch umliegende Standorte (etwa Pfronten und Rieden am Forggensee), die mit unserem Standort in Füssen unmittelbar vernetzt sind“, teilt ein Sprecher mit. Weil anders als bei Festnetz-Anschlüssen die Kunden im Mobilfunk nicht genau definiert werden können, sei eine vorab Info kaum möglich gewesen.

Der Mobilfunkstandort werde derzeit umgebaut, damit zukünftig neue Technologien und ein leistungsfähigeres Mobilfunknetz angeboten werden könne, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion. Das beinhalte auch "den Einsatz eines neuen Mastes sowie neuer Hardware und Systemtechnik". Das Unternehmen bedauere die Unannehmlichkeiten, teilt ein Sprecher mit. In einigen Fällen können benachbarte Mobilfunkstandorte die Versorgung vor Ort übernehmen, teilt ein Sprecher mit. Die Kunden können sich bei der Service-Stelle gegebenenfalls melden.

Störungen gab es auch bei Spotify

Störungen dieser Art sind kein Einzelfall. Erst am Dienstagabend gab es beim Musikstreamingdienst Spotify Fehlermeldungen. Mehr als 100.000 Menschen meldeten am Dienstag Probleme. Anwender berichteten, dass sie nach dem Öffnen der App sofort wieder ausgeloggt werden. Spotify schrieb dazu am Dienstag, etwas stimme nicht ganz und man kümmere sich darum. Am späteren Abend gab der Spotify-Support dann Entwarnung.

