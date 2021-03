Kennzeichen verschleiert, Türe eingetreten, gegen Corona-Regeln verstoßen

Eine Gruppe von sechs Jugendliche wird gleich mehrfach angezeigt. Was ihnen vorgeworfen wird.

20.03.2021 | Stand: 12:09 Uhr

Sechs Jugendliche haben vergangenen Freitag gleich mehrere Verstöße begangen, berichtet die Polizei. Zunächst wollten sie sich Zugang zu einem leerstehen Gebäude verschaffen und verursachten dabei Sachschaden an einer Türe.

Zeuge informiert die Polizei

Obwohl ein Zeuge sie dabei beobachtete und ansprach, flüchtete die Gruppe. Um nicht erkannt zu werden, verdeckten sie die Kennzeichen ihrer Mofas, so die Polizei weiter. Der Zeuge rief die Polizei, die die sechs Heranwachsenden in der Nähe aufhalten konnte. Sie werden angezeigt - unter anderem nach dem Infektionsschutzgesetz.