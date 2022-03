Am Sonntag ist ein E-Bike-Fahrer im Bereich der Kenzenhütte in den Ammergauer Alpen bei Halblech in Not geraten. Deshalb gab es eine große Vermisstensuche.

28.03.2022 | Stand: 13:45 Uhr

Am Sonntag ist ein E-Bike-Fahrer bei einer Mountainbiketour in den Ammergauer Alpen im Bereich der Kenzenhütte in Not geraten. Am Abend meldete ihn seine Ehefrau als vermisst, berichtet die Polizei. Der Mann war am Nachmittag zu einer Mountainbiketour in den Ammergauer Alpen aufgebrochen. Er startete seine Tour am Kenzenparkplatz im Gemeindegebiet von Halblech im Landkreis Ostallgäu.

Nachderm er mehrere Schneefelder überqueren musste, versuchte er, die Route zu verkürzen und kam dann mit seinem E-Bike nicht mehr weiter. Der 62-Jährige rief seine Ehefrau an und schilderte ihr seine Situation. Dann machte der Handyakku schlapp. Seine Frau verständigte die Polizei Füssen. Weil es langsam dunkel wurde, leiteten die Beamten eine großangelegte Vermisstensuche in den Ammergauer Alpen ein. Dabei waren zweitweise bis zu 40 Bergretter im Einsatz, weil das Suchgebiet so groß war. (Lesen Sie auch: Mit Kenzenhütte Traum erfüllt: Das ist die neue Pächterin)

Vermisstensuche im Bereich der Kenzenhütte in den Ammergauer Alpen

Nahe der Geometerhütte wurde der Vermisste schlussendlich von der Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckt. Der 62-Jährige wurde nicht verletzt.

Laut Polizei hat der Mountainbike-Fahrer die winterlichen Verhältnisse mit teilweise vielen Schneefeldern unterschatzt. Neben der Polizei waren die Bergwachten Steingaden und Ammertal im Einsatz. Derzeit wird geprüft, ob der Mann die Kosten des Einsatzes selbst übernehmen muss.

