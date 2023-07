Kevin Kühnert legt Zwischenstopp im Ostallgäu ein

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert trifft in Füssen auf die Ostallgäuer Landtagskandidatin Hannah Fischer. So will die 38-Jährige die Wahlergebnisse verbessern.

25.07.2023 | Stand: 13:35 Uhr

Kevin Kühnert will sich vor seinem Urlaub in Österreich schon mal warm laufen. Der SPD–Generalsekretär ist gerade auf Bayerntour und legt einen Stopp im Ostallgäu ein. Der Plan: Wandern mit Hannah Fischer. Die 38-Jährige ist Kandidatin für den Stimmkreis Marktoberdorf für die Landtagswahl im Oktober. Die beiden Genossen wollen auf der Buchenbergalm in Halblech mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Verbänden ins Gespräch kommen. Zuvor laden sie zum Pressegespräch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.