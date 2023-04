Kiesabbau im Forggensee bei Füssen steht vor dem Aus

Was über Jahrzehnte problemlos im Forggensee bei Füssen funktioniert hat, soll nun nicht mehr möglich sein. Allgäuer Bauunternehmer reagieren fassungslos.

28.04.2023 | Stand: 07:28 Uhr

Der Kiesabbau im Forggensee steht vor dem Ende. Das lässt ein Schreiben von Landrätin Maria Rita Zinnecker vermuten, die auf mehrere Fragen unserer Redaktion antwortete. Es bestehe kein Rechtsanspruch auf nah verfügbaren Kies aus dem Forggensee, teilte die Landrätin unter anderem mit. „Dies scheint für die meisten beteiligten Bauunternehmen auch kein Problem darzustellen. Es böte sich zudem an, sich analog zum Abbau im See auch beim Kiesabbau an Land zusammen zu tun.“

Eher fassungslos reagierten Bauunternehmer auf diese Aussage. Auf Unverständnis stieß sie auch beim Bayerischen Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden (BIV).

Kiesabbau am Forggensee: Firmen fühlen sich in Füssen auf dem Arm genommen

Die Firmen, die Kies im Forggensee abbauen, fühlen sich auf den Arm genommen. Denn das ist seit der Neuvergabe dieser Erlaubnis 2019 nur einmal möglich gewesen. Betroffen sind davon zwei Arbeitsgemeinschaften (Argen) mit Bauunternehmen aus dem Ost- und Oberallgäu. Zwischen den 1950er Jahren und 2019 waren Kieslaster im Februar und März im abgelassenen See ein völlig normales Bild. Das hat sich geändert. Denn die Firma Uniper, die den See und das Kraftwerk dort betreibt, lässt seit zwei Jahren über den Winter weniger Wasser aus dem Stausee. So will man für „mehr Lebensraum für Fische“ sorgen. Dagegen haben die Baufirmen keine Handhabe.

Ohnehin hat sich herausgestellt, dass die zuletzt ausgewiesenen Flächen für den Kiesabbau viel weniger von diesem Rohstoff haben, als früher angenommen. Daher müssten nun neue Abbauflächen ausgewiesen werden – doch das Wasserwirtschaftsamt Kempten zeigt dafür bislang keine Bereitschaft. Laut dem Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl (Freie Wähler) sieht sich die Behörde „außerstande, ein vergaberechtlich einwandfreies Ausschreibungsverfahren durchzuführen“. So schilderte Pohl seine Eindrücke von einer Besprechung im November 2022. Gegen den Kiesabbau selbst, so der Abgeordnete, bestünden beim Wasserwirtschaftsamt „keine wesentlichen fachlichen Gründe“.

Sind Arbeitsplätze im Füssener Land bedroht?

Nach dem jetzigen Stand will Uniper den See im nächsten oder übernächsten Winter noch einmal deutlich abstauen – dann könnten die Bauunternehmen den letzten Kies aus der ausgewiesenen Fläche rausholen. Und danach wäre Schluss mit dem Kiesabbau im See. Die Bauunternehmen sehen sich so um einen wichtigen, ortsnahen Rohstoff gebracht – was am Ende zu noch höheren Preisen und in der Folge vielleicht zum Verlust von Arbeitsplätzen führen könnte.

Unsere Redaktion hakte bei Abgeordneten und der Landrätin nach, wie sie denn den Baufirmen helfen wollten. Er sei als Bundestagsabgeordneter „stets für einen fairen Interessensausgleich im Rahmen des rechtlich Möglichen und Machbaren“, teilt Stephan Stracke ( CSU). Auch wenn es sich hier nicht um eine Angelegenheit des Bundes handele, sei er gerne bereit, „unterstützend tätig zu werden“. Seine Landtagskollegin Angelika Schorer (CSU) verweist gleich auf Landrätin Zinnecker, „die in diesem Verfahren zuständig ist“.

Die Landrätin spricht Klartext

Und die Landrätin? Die spricht Klartext. „Der Forggensee wurde ursprünglich für zwei vorrangige Zwecke gebaut: für die Energiegewinnung und für den Hochwasserschutz. Das ist die Grundlage für die wasserrechtlichen Bescheide und für alle Entscheidungen, die die Nutzung des Sees betreffen.“ Sie sei aber „sehr auf eine Lösung bedacht, die für so viele Seiten wie möglich tragbar ist“. Dazu zählt Zinnecker ausdrücklich auch die Gemeinden, den Tourismus und die Einheimischen, für deren Freizeitnutzung der See eine sehr große Bedeutung habe.

Im aufgestauten See Kies abbauen?

„Um die Baufirmen zu unterstützen, lasse ich unter anderem prüfen, ob ein Abbau im aufgestauten See technisch und rechtlich möglich wäre. Die bisherigen Einschätzungen dazu sind aber kritisch. Unter anderem, da die zu erwartenden Trübungen Auswirkungen auf den See als Lebensraum hätten.“ Man werde das Thema beim nächsten Forggensee-Gespräch behandeln. „Im Rahmen unserer Zuständigkeit als Landratsamt unterstützen wir die beteiligten Bauunternehmen jederzeit gern und nach Kräften – zum Beispiel mit den Genehmigungen zum Kiesabbau.“

Kaum Chancen für neue Abbauflächen im Forggensee

Doch kann man auch neue Abbauflächen im Forggensee ausweisen? Die Landrätin zeigt sich skeptisch: „Die Erfolgsaussichten für einen neuen Planfeststellungsbeschluss erscheinen zurzeit nicht realistisch.“ So müssten vom Regionalen Planungsverband die von den Bauunternehmen neu anvisierten Abbaugebiete im See als Vorranggebiet eingestuft werden. „Laut Regionalplan könnte der Bedarf an Kies im Ostallgäu aber auch ohne Forggensee abgedeckt werden“, teilt Zinnecker mit. Zudem würden dem Landratsamt bisher keine konkreten Planungen oder ein wasserrechtlicher Antrag für ein neues Kiesabbaugebiet im Forggensee vorliegen. Voraussetzung für eine neue Genehmigung wäre auch eine Vereinbarung mit dem Wasserwirtschaftsamt als Grundstückseigentümer. „Hier stehen laut Angaben des Wasserwirtschaftsamtes aber noch große Probleme bezüglich der einzuhaltenden Haushalts- und Gleichbehandlungsgrundsätze dagegen“, sagt die Landrätin. Letztlich biete sich für die Bauunternehmen an, „sich analog zum Abbau im See auch beim Kiesabbau an Land zusammen zu tun“.

Beim Industrieverband ist man verwundert

Für Dr. Bernhard Kling „ist das Ganze nicht nachvollziehbar“. Denn der Kiesabbau im Forggensee sei eigentlich ein „Idealzustand“, sagt der Geschäftsführer des Bayerischen Industrieverbandes Baustoffe, Steine und Erden. Die Unternehmen könnten ortsnah einen sozusagen nachwachsenden Rohstoff abbauen – klimafreundlicher, nachhaltiger und auch günstiger für die Baufirmen gehe es kaum.

Für Verwunderung sorgt bei dem Geschäftsführer auch der Vorschlag der Landrätin, statt den See Kiesgruben auf dem Land zu nutzen. Denn das sei gar nicht so einfach. Flächenverbrauch, Grundwasserschutz, Naturschutz, Tourismus und viele weitere Schlagwörter zählt Kling auf: „Die Gemengelage ist in den vergangenen Jahren deutlich problematischer geworden.“ Dazu komme: Man könne nirgendwo einen Kiesabbau beantragen, „ohne dass sich sofort eine Bürgerinitiative bildet“, sagt Kling.

Auf politischer Ebene aktiv werden

Doch was kann der BIV tun, um den Bauunternehmen in der Region zu helfen? „Auf politischer Ebene“ werde man aktiv, suche den Kontakt zu den Ministerien, sagt der Geschäftsführer. Man müsse auch prüfen, ob die bisherige Ausschreibungspraxis für den Kiesabbau im Forggensee rechtskonform gewesen ist.

Umweltminister Glauber angeschrieben

Auf der politischen Ebene aktiv ist auch der Landtagsabgeordnete Pohl: Er hatte bereits Umweltminister Thorsten Glauber in dieser Angelegenheit um Hilfe gebeten. Der Minister erklärte, er wisse um die Herausforderung, „die vielfältigen Nutzungen des Forggensees wie den Tourismus, den Kiesabbau oder die nachhaltige Energieerzeugung aus Wasserkraft in einem Gesamtkonzept zu verbinden“. Im Masterplan Forggensee sollten die Grundlagen „für ein zukünftiges Nutzungs- und Managementkonzept des Forggensees erarbeitet werden – dort würden auch Fragen zur Zukunft des Kiesabbaus thematisiert. „Ich bitte daher im Sinne aller am Masterplan beteiligten Institutionen um Verständnis dafür, dass die Ergebnisse dieses Nutzungs- und Managementkonzepts nicht im Vorfeld durch eine verfrühte Entscheidung zum Kiesabbau eingeschränkt werden sollen“, schreibt der Minister.

Abgeordneter Pohl gibt noch nicht auf

„Damit haben wir das Problem allerdings noch nicht gelöst“, sagt Pohl zu dieser Antwort und kündigt an: „Der Vorgang bleibt also bei uns weiter in Bearbeitung.“ Er bemühe sich nach wie vor um einen Termin mit dem Minister direkt am Forggensee.