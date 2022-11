Vor ihrem Treffpunkt, dem Gasthof Löwen in Lachen, stellt sich Ehrenamtsbeauftragte Eva Gottstein (vorne rechts) mit Bürgermeister Pirmin Joas (hinten rechts) und dem Vorstandsteam des Vereins „Kim – Kinder im Markt“ sowie einigen Kindern zum Gruppenbild. In der Mitte in Weiß: KIM-Vorsitzende Jennifer Friederich, links hinter ihr ihr Stellvertreter Christopher Hogarth.