Kinder werden im Forggensee mit Schlauchboot abgetrieben

Die Wasserschutzpolizei musste am Freitag am Forggensee ran: Zwei Kinder waren mit ihrem Schlauchboot abgängig - und die Eltern voller Sorge.

28.05.2022 | Stand: 15:05 Uhr

Die Beamten wurden am späten Freitagnachmittag von besorgten Eltern angesprochen. Ihre beiden Söhne waren zuvor mit dem Schlauchboot auf den Forggensee hianusgepaddelt. Die Eltern hatten sie dabei aus den Augen verloren.

Forggensee: Polizei bringt Schlauchboot-Kapitäne zurück zu den Eltern

Die beiden Jungs fuhren offensichtlich zu weit auf den See hinaus und wurden vom aufkommenden Wind abgetrieben. Die Wasserschutzpolizei konnte die Schlauchboot-Kapitäne am nördlichen Ufer des Forggensees ausfindig machen. Die Söhne und ihr Boot wurden an Bord genommen und zu ihren Eltern zurück gebracht.

Lesen Sie auch: In vielen Gewässern im Allgäu ist das Wasser schon über 20 Grad warm und die Badesaison ist bereits eröffnet. Doch der Andrang an Ufern gefällt nicht jedem.