Dieser Kinderarzt übernimmt die Praxis von Dr. Berger in Füssen

Seit 1990 führte Dr. Wolfgang Berger die Arztpraxis in Füssen. Nun übernimmt Facharzt Florian Müller. Dem 39-Jährigen geht es um viel Leidenschaft.

03.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

In vielen Regionen Bayerns werden Fachärzte händeringend gesucht. Die Suche nach einem Nachfolger für die eigene Praxis gestaltet sich oft schwierig. Ganz anders verhält es sich bei der Füssener Kinderarzt-Praxis von Dr. Wolfgang Berger: Denn „Florian Müller hat sich selbst gemeldet und angeboten, die Praxis zu übernehmen. Das ist ein Glücksfall“, beschreibt der scheidende Kinderarzt die Situation.

Kinderarzt in Füssen: Man muss Idealist sein

Man müsse Idealist sein, um diesen Beruf auszuüben, erzählt Berger. Er ist sich sicher, in seinem Nachfolger einen solchen gefunden zu haben. Seit fünf Monaten ist Müller als Assistent in der Praxis in der Füssener Kreuzstraße tätig. Seit 1. April hat er die Praxis, die Dr. Berger seit 1990 führt, übernommen. Florian Müller ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und hat eine Zusatzausbildung in Neonatalogie. Dabei handelt es sich um einen Spezialbereich der Kinder- und Jugendmedizin, der sich mit typischen Erkrankungen von Neugeborenen und mit der Behandlung von Frühgeborenen befasst.

Facharzt Müller hat Erfahrung im Klinikum gesammelt

Auf diesem Gebiet hat Müller während seiner Kliniktätigkeit umfangreiche Erfahrungen gesammelt und kennt sich daher mit den Folgen aus. In den vergangenen drei Jahren war der 39-Jährige bereits in einer Kinderarzt-Praxis tätig und ihm gefiel diese Aufgabe. „Es war immer mein Wunsch, eine eigene Praxis zu führen und dieser erfüllt sich nun. Darüber freue ich mich sehr!“

Die Freude ist auf beiden Seiten groß. Berger und Müller schätzen sich als Ärzte und als Menschen sehr. Beide verbindet die Leidenschaft für diesen Beruf, der sich nicht immer an die Sprechzeiten hält.

„Den Beruf kann man nur ganz oder gar nicht machen“, beschreibt Berger. Er weiß, dass die eigene Familie oft hinten anstehen musste, und freut sich nun darauf, mehr Zeit für die Familie und seine vier Enkel zu haben. Außerdem möchte er sich auch wieder mehr dem Musizieren widmen. Wenn man ihn jedoch von der Kinder- und Jugendmedizin erzählen hört, weiß man, wie gerne er seinen Beruf ausgeübt hat. „Aus meiner Sicht ist der Kinderarzt der schönste Beruf unter den Ärzten“, resümiert Berger.

Nachfolger für Dr. Berger in Füssen gefunden

Sein Nachfolger bezeichnet ihn als „Institution in Füssen und Umgebung“ und freut sich sehr, bei der Weiterführung auch das motivierte und eingespielte Team in der Praxis mit zu übernehmen. Florian Müller ist wichtig, die kleinen Patienten beim Großwerden zu begleiten und den Familien als vertrauensvoller Ansprechpartner zur Seite zu stehen.

Was bleibt also am Schluss? Berger will sich herzlich bei seinen Patienten für das Vertrauen, das ihm all die Jahre entgegengebracht wurde, bedanken. Dieses wünscht er sich auch für seinen Nachfolger.