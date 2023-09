Kinderbasar in Füssen: 9000 Produkte von Mamas für Mamas

Am Wochenende tummeln sich wieder hunderte Mütter beim Kinderbasar in Füssen, der unter neuer Organisation steht. Welche Artikel besonders gefragt sind.

14.09.2023 | Stand: 15:50 Uhr

Von Müttern für Mütter. Und das ganze auch noch nachhaltig. So einfach ließe sich das Prinzip des Kinderbasars beschreiben, der nun schon seit über 20 Jahren in Füssen stattfindet. Heuer erstmals unter neuer Organisation werden am Sonntag im Autohaus Heuberger wieder an die 9000 Produkte. „Es gibt eigentlich alles rund ums Kind“, sagt Anette Kerler, eine der Organisatorinnen. Ganz besonders begehrt seien im Herbst immer Ski-Utensilien, aber auch Fahrräder.

Kinderbasar in Füssen im Autohaus Heuberger: So ist der Ablauf

Den Großteil des Sortiments machen aber auch diesmal wieder Kleidungssachen aus. „Die Kinder wachsen ja so schnell aus den Größen raus“, sagt Kerler. Da sei der Basar ein willkommenes Angebot für Mütter und Väter, gut erhaltene Klamotten weiterzugeben, und zum Teil neuwertige zu bekommen. Ein nachhaltiges Angebot, das immer beliebter wird. 176 Verkäuferinnen und Verkäufer registrierten sich beim vergangenen Mal. Ein Rekordwert.

Die Erlöse kommen auch diesmal einem guten Zweck zugute. Diesmal profitieren die DLRG Füssen für die Ausbildung eines Schwimmlehrers und der Förderverein für den Eishockeynachwuchs im Ostallgäu (EV Füssen).

Diese Artikel gibt es beim Kinderbasar im Autohaus Heuberger in Füssen

Verkauft wird am Sonntag, 17. September, von 10 bis 12 Uhr. Die Hauptarbeit beginnt für Kerler und ihr Team um Katja Grandel, Carina Carducci, Manuela Schmid und Nadine Hammer allerdings schon am Samstag. Dann gilt es die 9000 Artikel nach Größe und Art zu sortieren. Von 15 bis 17 Uhr am Samstag werden Produkte angenommen.

Für ihr Team sind Kerler & Co. übrigens immer noch auf der Suche nach Helferinnen und Helfern. Vorteil: Die Mamas dürfen bereits am Vortrag shoppen und haben dann noch die volle Auswahl. Außerdem dürfen sie bis zu 150 Artikel selbst zum Verkauf stellen.