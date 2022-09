Kita-Erweiterung in Schwangau: Anbau soll bis Weihnachten fertig sein

Der Gemeinderat besichtigt zwei Baustellen: Den Anbau der Kita St. Tosso und die sanierte und modernisierte Grundschule. Dabei gibt es eine Überraschung.

07.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Auf dem Fußboden verlaufen Schläuche, im Gebäude stehen Gerüste und es lagert Baumaterial: Der Erweiterungsbau des Kindergartens St. Tosso in Schwangau kommt voran. Wenige Meter nebenan stehen im Gebäude der Grundschule Schulbänke und Stühle noch in den Gängen, am Boden haftet Baustellenstaub. Dort arbeiten Bauarbeiter an den letzten Zügen der Sanierung – bis zum Schulstart soll diese größtenteils abgeschlossen sein. Etwa eineinhalb Stunden nahmen sich die Gemeinderäte Zeit, um die beiden Baustellen zu besichtigen.

