Vor 30 Jahren zogen die Kinder mit einem Leiterwagen um

Der Kindergarten in Buching feiert runden Geburtstag. Projekt- und Naturwochen gehören zu seinem pädagogischen Konzept. Was beim Fest am 8. Oktober geplant ist.

05.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Das werden die Mädchen und Buben bis heute nicht vergessen haben. Ihr Spielzeug packten sie in die schön geschmückten Leiterwagen, voran spielte die Musik und sie zogen mit Sack und Pack hinterher. In ihren neuen Kindergarten Sonnenstrahl. Das ist nun 30 Jahre her und so kann der Kindergarten am Sonntag, 8. Oktober, sein 30-jähriges Bestehen feiern.

Vorangegangen war eine Unterschriftenaktion der Eltern, Überlegungen und Planungen. Der Kindergarten in Trauchgau platzte aus allen Nähten. 75 Kinder konnten 1990 betreut werden, doch der Bedarf für das neue Jahr sprach von 100 Plätzen. Schnell konnte man sich im Gemeinderat einigen, ein neues Gebäude zu bauen. Ein Jahr war noch eine alternative Übergangslösung in der Gemeindekanzlei notwendig und dann war der Neubau fertig. Rund 1,3 Millionen Mark kostete das damals die Gemeinde.

Heute besuchen 57 Mädchen und Buben den integrativen Kindergarten Sonnenstrahl, der von 7 bis 13.30 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag bis 16 Uhr geöffnet hat. Vier Kinderpflegerinnen und fünf Erzieherinnen geben Kindern aus der Gemeinde und den Nachbarorten die Möglichkeit, sich individuell zu entwickeln. „Wir arbeiten zum Wohl der Kinder und orientieren uns an ihren Bedürfnissen. Projekt- und Naturwochen sowie Ausflüge runden unser pädagogisches Konzept ab“, erklärt die Leiterin Franziska Fischer. „Den Bedarf an Kindergartenplätzen haben wir in der Gemeinde gedeckt“, erklärt Bürgermeister Johann Gschwill. Der Ausbau an Kinderkrippenplätzen werde die Gemeinde dagegen noch beschäftigen.

Mit einem großen Fest feiert der Kindergarten Sonnenstrahl in Buching sein 30-jähriges Bestehen. Los geht es am Sonntag, 8. Oktober, um 11 Uhr mit Essen und Musik, für die Kinder gibt es verschiedene Spielstationen und Lose. Drei Mal kann man sich einer Führung durch den Kindergarten anschließen. Um 15.30 Uhr treten die Buchinger Kinderplattler auf, im Anschluss wird der Pfarrer das Haus segnen. „Wir freuen uns zum Jubiläumsfest neben Eltern, Kindern und Großeltern auch viele ehemalige Kindergartenkinder und Kolleginnen sowie alle Interessierten begrüßen zu dürfen“, sagt Franziska Fischer.