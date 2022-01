Kindergarten in Prem soll wachsen

In Prem soll die Einrichtung einen weiteren Raum im ehemaligen Pfarrhof erhalten. Bis zu 25 Plätze sind dann denkbar. Die Gemeinde wächst und wächst.

31.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der Kindergarten in Prem soll um einen Raum vergrößert werden – dem hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Damit könnte die maximale Zahl der zu betreuenden Kinder eventuell schon im kommenden Kindergartenjahr von 20 auf 25 Mächen und Buben erhöht werden.

Prem hat die bisher höchste Bevölkerungszahl

Das Thema beschäftigt den Premer Rat schon seit längerem. Zumal die Bevölkerung wächst: Ende 2021 zählte Prem mit 939 Einwohnern den bisher höchsten Stand, ein Jahr zuvor waren es 910. „Da haben wir einen Trend zum Wachstum“, freute sich Bürgermeister Andreas Echtler in der Ratssitzung. Ein Trend, der wohl anhalten wird: Derzeit werden laut Echtler viele Leerstände in Wohnungen umfunktioniert, hinzu kämen die derzeit starken Geburtenjahrgänge. Außerdem steht für die Gemeinde die Baulandentwicklung ständig im Fokus.

Auch Pater Lerchenmüller ist damit einverstanden

Derzeit besuchen 17 Mädchen und Buben – von drei Jahren bis zum Einschulalter – den Premer Kindergarten. Betreut werden sie von drei Erzieherinnen beziehungsweise Kindergärtnerinnen, festgelegt auf 2,1 Stellen. Eine Aufstockung des Personals ist nach der beantragten Erweiterung nicht vorgesehen. Im aktuellen Kindergartenjahr wurde die Betreuungszeit von fünf auf sechs Stunden erhöht. Das Haus, in dem der Kindergarten seit dem Jahr 1999 Platz findet, ist das denkmalgeschützte Pfarrhofgebäude. Seit über 20 Jahren nutzt der Kindergarten das Erdgeschoss des ehemaligen Pfarrhofs. Ausgenommen war bisher nur das knapp 24 Quadratmeter große Pfarrbüro. Dieses könnte nun, nach dem Versetzen einer Tür, zu den Räumen des Kindergartens hinzukommen. Pater Petrus Adrian Lerchenmüller erteilte im Vorfeld bereits sein Einverständnis. Die Sitzungen des Pfarrgemeinderates könnten künftig im Rathaus stattfinden. Auch der Bürgerverein, der den Raum derzeit ebenfalls nutzt, könnte im Rathaus untergebracht werden. Es solle eine zufriedenstellende Lösung für alle Seiten werden, hieß es in der Sitzung. Die Fachaufsicht des Landratsamtes, die die Betriebserlaubnis nach Fertigstellung erteilt und die genaue Höchstzahl der Kinder festlegt, sei dem Vorhaben gegenüber in Vorgesprächen schon positiv eingestellt gewesen: „Den Bestand nutzen und die Ressourcen schonen.“

„Die Kinder sollen dann mitbestimmen, was reinkommt“, spricht Christine Will, die den Kindergarten seit fast 21 Jahren leitet, von den Plänen für den neuen Gruppenraum. Vorstellbar wäre ein Ruheraum mit Kuschelecke und Büchern.