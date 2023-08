Kinderschule Weißensee: Das ändert sich in der Einrichtung

Zwei Mitarbeiter der Kinderschule Weißensee gehen ini den Ruhestand. Bald geht es weiter – dann unter dem neuen Namen „Kindergarten Weißensee“.

Gerlinde Stöger und Liesbeth Häußler sind in der Kinderschule Weißensee verabschiedet worden. Sie gehen beide in den Ruhestand – Gerlinde Stöger nach 27,5 Dienstjahren. Liesbeth Häußler wiederum gibt nach 51,5 Jahren ihre private Kinderschule Weißensee auf. Beide haben in der Einrichtung mehr als 27 Jahre Hand in Hand zusammengearbeitet.

Mit vielen Geschenken, Seniorenüberraschungsei, Blumen, Fähnchen mit guten Wünschen, Bildern und selbst gedichteten Liedern dankten ihnen die Kinder und Eltern und sagten ihnen – auch auf Englisch „Bye bye“. Auch von Kindergartenteam und Elternbeirat gab es viele dankende Worte.

Häußler blickt auf Schwimmkurse, Skitage und Aufführungen zurück

Gerlinde Stöger und Liesbeth Häußer erwiderten den Dank. Häußler betonte, sie hoffe, dass das, was ihr wichtig war, weitergeführt wird, und blickte zurück auf Schwimmkurse, Skitage, Zähneputzen, „Obstteller statt Süßigkeiten“, Nikitinspiele und viele schöne Aufführungen. Danach wünschte sie allen schöne Ferien und einen guten Start im September – dann unter dem neuen Namen „Kindergarten Weißensee“.