Kindertheater mit Pfiff im Festspielhaus Füssen

Das Stück „Alles wie verhext“ mit Bibi Blocksberg kommt beim jungen Publikum und erwachsenen Begleitern gut an. Nur das Mitmachen geht in Pandemiezeiten nicht.

07.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Viele Kinder mit ihren erwachsenen Begleiterinnen und Begleitern haben sich ins Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen locken lassen. Das Kindermusical „Alles wie verhext“ mit Bibi Blocksberg war angesagt. Die Besucher erlebten eine meist lebendige, energiegeladene, unterhaltsame Bühnenshow, die mit siebzehn eingängigen poppigen Songs von Martin des Vries aufgepeppt wurde. Die kleinen, wie die großen Zuschauerinnen und Zuschauer waren während der 110 Minuten voll dabei, auch wenn es wegen der Corona-Bedingungen kein echtes Mitmach-Musical war, wie dies unter normalen Umständen der Fall ist.

Nicht perfekt, aber liebenswert

Wohl alle Besucher im Saal machten schon einmal die Erfahrung, dass alles „schief läuft“. Einen solchen Tag erlebt auch die kleine Hexe Bibi Blocksberg. Sie stellt sich gut dar, ist aufgeweckt, selbstbewusst, positiv naiv, nicht perfekt, aber liebenswert. Glaubwürdig kommt die Aufregung von ihr und ihren Eltern Barbara und Bernhard herüber, weil im Kaffee Salz ist. Mit ihrem Besen „Kartoffelbrei“ und dem Ruf „hex, hex!“ verwandelt sie das Salz in Zucker. Eindrucksvoll mit Gestik und Mimik wird die Verwirrung demonstriert, die beim Auftischen des überdimensionalen Frühstückseis entsteht. Dieses Durcheinander wird verstärkt mit der tollpatschigen Darstellung, bei der die Eltern Barbara und Bernhard über Stühle und Möbel stolpern und zudem nicht den Einkaufskorb beziehungsweise die Aktentasche finden. Die gute Artikulation sowohl beim Sprechen als auch beim Singen und die unterstreichenden Gesten verhelfen dazu, dass alles verständlich bleibt.

Wandelbares Bühnenbild

Nur mit einigen Handgriffen wandelt sich sichtbar das geschickt gestaltete Bühnenbild von der Wohnung zum Klassenzimmer. Eine strenge, aufgetakelte Lehrerin Frau Müller-Riebensehl, die an längst vergangene Zeiten erinnert, zeigt mit dem lautstarken Gesang „Hexen in der Schule bleibt verboten“ und mit erhobenem Zeigestab der in den Unterricht zu spät kommenden Bibi, dass sie keinen Spaß versteht. Sie gerät aber bei der von Bibi verhassten Mathematikstunde bei einer Quersummenbildung in ein wirkungsvoll dargestelltes Zahlenchaos.

Bernhard macht auf Hexe

Das Bühnenbild nach der Pause mit dem Blocksberg gibt den deutlichen Hinweis auf die bevorstehende Walpurgisnacht. Es ist herrlich dargestellt, wie die Eltern mit Bibi in einem großen Kessel der Kräuter- Limonaden- Brauerei eifrig umrühren, und schließlich bei der Kostprobe feststellen, dass sie den Riechwurz vergessen haben. Da kommt die Oma Grete ins Spiel. Die Szene verdichtet sich mit dem Erscheinen der mit Kamera ausgestatteten rasenden Reporterin Karla Kolumna. Sie stellt glaubwürdig und sehr aufdringlich die Sensationsgier mancher Medien mit dem Sensationen-Schnüffelsong dar. Seinen großen Auftritt hat schließlich Bernhard, der unbedingt auf dem Blocksberg bei der Walpurgisnacht dabei sein will, aber keine Hexe ist.

Vor allem die Kinder folgen fasziniert seiner „sensationellen“ Umwandlung in die Hexentante aus „Ganzweitwegistan“ in Übersee. Mit bestens beherrschter Frauenstimme überzeugt er schließlich die Vorsitzende des Hexenrates Walpurgia. Später aber kommt der Schwindel auf, weil er seine Perücke verliert. Aber nur er kann das Feuer mit dem „magischen goldenen Streichholz“ entzünden.

Super Finale

Ein Super-Finale bieten die sechs Darsteller bei Tanz und Gesang. Viele Kinder ahmen dies stehend nach und schwenken dabei ihre erworbenen leuchtenden Zauberstäbe. Am Ende gibt es begeisterten Beifall für ein wirklich tolles Kindermusical.

