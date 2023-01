Alpenfilmtheater: Was das Kino in Füssen zu bieten hat

Im Alpenfilmtheater in Füssen gibt es insgesamt vier Kinosäle und ein breites Programm. Die wichtigsten Infos zum Kino im Überblick.

31.01.2023 | Stand: 15:08 Uhr

Das Alpenfilmtheater in Füssen besitzt eine lange Tradition. Es wurde erstmals 1936 geöffnet. Heute verfügt es über vier Säle und einige Besonderheiten wie die sogenannten "D-Box Motion Effect Seats" oder die Selbstbedienungskassen im Eingangsbereich.

Wir haben die wichtigsten Infos rund um das Füssener Kino zusammengefasst.

Steckbrief Kino Füssen:

Name : Alpenfilmtheater Füssen

: Alpenfilmtheater Füssen Adresse : Augustenstraße 15, 87629 Füssen

: Augustenstraße 15, 87629 Füssen Programm: Filme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene jedes Genres

Das Programm im Kino Füssen

Im Alpenfilmtheater können sich Besucherinnen und Besucher in Regel zwischen etwa 15 Filmen entscheiden. Welche Filme aktuell laufen oder in der nächsten Zeit gezeigt werden, können Sie auf der Website des Kinos nachlesen. Dazu gehören Filme aller möglichen Genres und für alle Altersgruppen. In allen vier vorhandenen Kino-Sälen können 3D-Filme gesehen werden.

Kino Füssen: Preise

Die Eintrittspreise im Alpenfilmtheater Füssen variieren je nach Tag, Alter und gewünschten Zusatzleistungen. Aktuell gelten diese Preise (Stand: November 2022):

Montag und Dienstag: Erwachsene: 8,50 Euro Kinder bis 11 Jahre (in Filmen ab 0 oder 6 Jahren): 6,50 Euro

Mittwoch bis Sonntag: Erwachsene: 10 Euro Kinder bis 11 Jahre (in Filmen ab 0 oder 6 Jahren): 7 Euro

Zuschläge: 3D Zuschlag: 2,50 Euro Überlänge ab 130 Minuten: 1 Euro Überlänge ab 150 Minuten: 1,50 Euro D-Box Zuschlag: 8 Euro VIP Zuschlag: 5,50 Euro



Mit D-Box sind bestimmte Sitze gemeint, die das Kino in Saal 1 und Saal 2 in begrenzter Anzahl zur Verfügung stellt. Diese Sessel ergänzen das Filmerlebnis durch "fühlbare" Effekte. Für jeden Film gibt es eine eigene "Choreografie". Laut den Betreibern, war das Alpenfilmtheater Füssen das erste Kino im Allgäu, das diese Technik angeboten hat.

Alpenfilmtheater: Karten reservieren

Tickets für die Kinovorstellungen können direkt über die Website erworben werden, indem man einfach auf den gewünschten Sitzplatz im Saal klickt. Es gibt die Möglichkeit, sich ein Kundenkonto anzulegen, oder als Gast zu bezahlen. Tickets können aber auch vor Ort im Kino gekauft werden.

Wann hat das Kino in Füssen geöffnet?

Das Kino in Füssen kann täglich besucht werden. Laut Betreiber öffnen die Ticketkassen 30 Minuten vor Beginn der ersten Vorstellung und schließen 30 Minuten nach Beginn der letzten Vorstellung.

Lechflimmern und Klassik Live: Besondere Aktionen

Seit den 1990er Jahren bringt die Filmkunstreihe "Lechflimmern" regelmäßig auch anspruchsvolle Filme auf die Leinwand nach Füssen. Jeden Dienstag und Mittwoch gibt es dabei einen neuen Film zu sehen. Außerdem werden mehrmals im Jahr Klassik-Konzerte der Berliner Philharmoniker sowie Aufführungen aus der Metropolitan Opera in New York live im Kino übertragen. Die Ticketpreise für solche Klassik-Vorstellungen weichen allerdings stark von den normalen Eintrittspreisen ab.

Parken am Kino in Füssen

Für Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto zum Kino kommen, stehen eine größere Anzahl von Parkplätzen sowohl vor als auch hinter dem Gebäude zur Verfügung. Diese sind zwar zunächst kostenpflichtig, das Geld kann aber an der Kinokasse zurückerstattet werden. Zusätzlich gibt es auch auf den Straßen rund um das Kino Parkmöglichkeiten.

Im Allgäu gibt es insgesamt um die 20 verschiedenen Kinos. Auch im Ostallgäu gibt es noch eine Vielzahl weiterer Filmtheater.