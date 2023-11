Kiosk am Weißensee bekommt eine Terrasse und einen neuen Musikpavillon

Beim Kiosk am Weißensee wird gearbeitet. Die Gäste sollen sich zur neuen Badesaison auf eine neue Terrasse und einen renovierten Musikpavillon freuen können.

11.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Nach einer laut Stadt Füssen positiven Saison für den neuen Pächter haben nun die Renovierungsarbeiten am Außenbereich des Kiosks am Weißensee begonnen. „Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste können sich pünktlich zur nächsten Badesaison auf eine neue Terrasse sowie einen sanierten Musikpavillon freuen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Stadt, Pächter und Vereine arbeiteten dabei „Hand in Hand“.

Terrasse am Kiosk Weißensee muss aus zwei Gründen erneuert werden

Die Erneuerung der Terrasse war nach Angaben der Stadt Füssen aus zwei Gründen nötig geworden: Erstens floss Regenwasser durch ein Gefälle hin zum Kioskgebäude, zweitens waren die Pflastersteine marode. Die Vereine haben bereits ehrenamtlich die alten Pflastersteine zurückgebaut und den Musikpavillon renoviert. Zur Verlegung der neuen Steine hat die Stadt wiederum eine Firma beauftragt.

Aber auch der Pächter hat investiert. So hat er einen neuen Fettabscheider und neue Schirmständer gekauft. Die Ständer werden in das neue Pflaster integriert. Wenn das Wetter mitspielt, wird die Renovierung im Winter abgeschlossen.

Füssens Bürgermeister freut sich über positive Entwicklung des Kiosk

Der Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter sagt: „Mich freut die positive Entwicklung unseres Kiosks am Weißensee, der nun mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan versehen ist.“ So könnten Pächter, Stadt und hiesige Vereine nun auch Investitionen tätigen.

Eichstetter bedankte sich zudem bei den Vereinsvertretern, die mit ehrenamtlichem Engagement anpacken, „um 2024 in eine gute, neue Saison starten zu können“.

Lesen Sie auch: Das sind die neuen Wirte des Strandbad-Kiosks am Weißensee