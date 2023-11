Kirchenchor Zell verabschiedet seinen Chorleiter Franz Abt

38 Jahre lang hatte er das Ensemble geleitet. Beim feierlichen Abschied wird an die eine oder andere Anekdote in dieser langen Zeit erinnert.

Nachdem Pfarrer Wolfgang Schna­bel beim Festgottesdienst zu Allerheiligen den Leiter des Kirchenchors Zell Franz Abt mit Lobeshymnen für 38 Jahre sehr erfolg­reiche Chorleitertätigkeit gewürdigt und verabschiedet hatte, haben ihm nun seine getreuen Sängerinnen und Sänger in einer gelungenen und sehr fröhlichen Feier hohe Wertschätzung, Achtung und Dank zum Ausdruck gebracht. Fröh­licher Gesang war für Abt sein Leben lang sein Marken­zeichen. Und so wurde er nichtswissend in die Runde geholt, wo der Chor unter der Leitung seines Sohnes Jo­hannes ihm seine Stärken und Schwächen in feinem, vierstimmigen Scholagesang dar­bot. Nach dieser für ihn recht überraschenden Aufführung über­reichte ihm Sopransängerin Angelika Dop­fer ein großes, gerahmtes Bild mit Fotos all seiner Sängerinnen und Sängern und lobte dabei seine liebenswerte und umgäng­liche Art als professioneller Chorleiter und Dirigent. Zwei Konzertkarten für die Bayerische Staats­oper in München für einen erbauenden Abend mit Übernachtung nahm Franz von ihr freude­strahlend entge­gen. Zu den weiteren Dan­kes­rednerinnen gesellte sich von den Roßhauptener Strei­chern Anette Schwei­ger, die ihm ein Album mit Bildern der Streicher-Erlebnisse beim Kirchenchor Zell über­reichte.

Ein Lied auf den Dirigenten

Im Anschluss an das „Festdinner“ nahm Tenorsänger Albert Guggemos sein Akkordeon und sagte: "Lieber Franz, an einem Abend, wo einem Mann die Ehre bereitet wird, dessen Wirken sein ganzes Leben von fröhlichen Liedern und heiterer Stimmung getragen wurde, soll in dieser Runde ein lustiges Lied zur allgemeinen guten Stimmung beitragen." Zum bekannten Stimmungslied „Wir lieben die Stürme…“ hatte der Versles­schmied die vielen lustigen und auch weinseligen Stunden mit Franz Abt besungen, wo dann immer zum „Haijo, haijo, haijo ho….“ von allen gesungen die Endung „Unser Franz lebe hoch!“ kam. Einmal in fröhlicher Stimmung, setzte sich diese mit weiteren lustigen Liedern fort, so dass aus dem Abschieds­abend ein ein­malig gelungener Stimmungs­abend wurde, der allen in bester Erinnerung bleiben dürfte.