Nach 43 Jahren: Eine Legende verlässt das Kita-Gelände in Seeg

Marlene Lipp verabschiedet sich nach 43 Jahren aus der Einrichtung und geht in den Ruhestand. Ihr Anliegen: Kindern Rüstzeug fürs Leben mitgegeben.

06.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Nach rund 43 Jahren in der Kindertagesstätte in Seeg hat sich Marlene Lipp in den Ruhestand verabschiedet. Leicht fällt ihr das nach eigenen Angaben nicht und – wie es ihr Kita-Team beschreibt – verlässt mit Lipp eine Legende das Gelände.

Inoffizielle Schätzungen: Insgesamt betreute Lipp 300 Kinder aus Seeg

Inoffiziellen Schätzungen zufolge hat Marlene Lipp insgesamt rund 300 Kinder betreut und umsorgt bis sie in die Schule kamen. Viel ist in den Jahrzehnten ihres beruflichen Einsatzes an der Seeger Einrichtung passiert und vieles hat sich verändert, aber neue Herausforderungen stellten für sie keine Probleme dar. Die ihr anvertrauten Schützlinge waren immer das Wichtigste für sie – das Zuhören, das Trostpflaster verteilen, mit Zauberpusten den Schmerz vertreiben, Schnürsenkel binden, Jacken suchen, Lieder singen, basteln.

Den Kindern ein Rüstzeug mitzugeben, was im Leben wichtig ist und vor allem, dass jedes einzelne etwas ganz Besonderes und Wertvolles ist.

Eigenes Straßenschild: "Marlene-Lipp-Weg"

Sichtlich gerührt war Marlene Lipp dann bei der Enthüllung des Schilds „Marlene-Lipp-Weg“, das an der Wand der Kindertagesstätte für sie angebracht wurde. Mit einem Spaziergang durchs Dorf haben das Team, viele Kinder, Familien und Ehemalige sie in den Ruhestand verabschiedet. Im Seeger Kurpark hielten Pater Shiju Pulickal und Pfarrhelferin Agnes Harsch eine kleine Andacht. Anschließend wurde Lipp vom Team zum Abschiedsessen ins Landhotel Seeg eingeladen.

