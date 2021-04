Rettung mit Schwierigkeiten: Kite-Surfer kentert im Forggensee

Ein Kitesurfer kentert wegen eines Schwemmholzes im Forggensee. Die Retter haben zuerst Schwierigkeiten ihre Boote ins Wasser zu bringen.

27.04.2021 | Stand: 12:47 Uhr

Ein Kitesurfer ist am Montag im Forggensee gekentert und musste von Rettungsschwimmern ans Ufer gebracht werden. Laut Polizei hatte der Mann Probleme an Land zu kommen. Weil der See immer noch größtenteils abgelassen ist, hatten zudem die Rettungskräfte Probleme, ihre Boote ins Wasser zu bringen und riefen deshalb einen Polizeihubschrauber dazu.

Kitesurfer kentert wegen Schwemmholz im Forggensee

Schließlich brachten Rettungsschwimmer den Mann an Land. Er war mit einem Schwemmholz zusammengestoßen, gekentert und kam nicht mehr auf sein Surfbrett. Der Kitesurfer unterkühlte sich leicht.