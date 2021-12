Kleiderkiste in Füssen blickt auf erfolgreiches Jahr zurück: 6000 Euro für den guten Zweck

Neue Öffnungszeiten der Kleiderkiste kommen gut an. Erlöse gehen unter anderem an Bergwacht und die Flutopfer im Ahrtal.

14.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Trotz mancher Einschränkungen durch Corona können die fleißigen Helferinnen in der Kleiderkiste, einem Second-Hand Shop in der Augsburger Straße, auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: Die wöchentliche Öffnungszeit jeden Mittwoch von 14 bis 17 Uhr habe sich bestens bewährt und sei von Spendern und Kunden gut angenommen worden.

Kleiderkiste in Füssen ist über die Jahreswende geschlossen

Das Motto Nachhaltigkeit und Wiederverwendung der Kleiderspenden steht nach wie vor im Mittelpunkt der ehrenamtlichen Tätigkeit. Den Mitarbeiterinnen der Kleiderkiste ist es ein Anliegen, sich zu bedanken bei allen Spendern. Sie hoffen auch auf weitere Spenden im kommenden Jahr. Vom 16. Dezember bis 11. Januar hat die Kleiderkiste über die Jahreswende geschlossen.

Verkaufserlös kann sich sehen lassen

Der Verkaufserlös im Jahr 2021 kann sich sehen lassen und schlägt sich in den Spenden nieder, insgesamt 6000 Euro konnten heuer an folgende Institutionen für soziale Zwecke überreicht werden: Die Mittagsbetreuung der Mittelschule Füssen, den Förderverein des Frauenhauses Kaufbeuren, die Bergwachtbereitschaft Füssen, die Tafel Füssen und nicht zuletzt an die Fluthilfe Ahrtal, der die Spende persönlich überbracht wurde.

