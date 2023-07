Kleine Bahnen kommen im Bahnhof Pfronten-Steinach wieder in Fahrt

Bis Anfang Dezember zeigen die Modelleisenbahnfreunde jeden Sonntag allen Interessierten ihre sieben Anlagen. Eine davon ist noch in Bau.

30.06.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Den ganzen Sommer über bis einschließlich 3. September zeigen die Modelleisenbahnfreunde in Pfronten jeden Sonntag von 10 bis 16 Uhr allen Interessierten ihr insgesamt sieben Anlagen im Bahnhof Pfronten-Steinach. Der Eintritt ist frei. Gegen einen Unkostenbeitrag von fünf Euro können Kinder unter Anleitung basteln. Sie erhalten dazu einen Bausatz. Auch einen kleinen Flohmarkt mit Modellbahnartikeln gibt es. Die Mitglieder des kleinen Vereins reden gerne viel mit den Besuchenden. Gemütlich werde gefachsimpelt. Oft könnten sie Gästen Tipps geben, seien aber auch für Ideen der Gäste für ihre Anlagen dankbar, so die Modellbahner.

Schweizer Vorbild - viele Brücken und Tunnel

Anlage 7 wird derzeit neu errichtet. Hier sollen demnächst Züge nach Schweizer Vorbild verkehren. Es werden also viele Brücken und Tunnels gebaut. Die Spurweite beträgt hier 12 Millimeter (H0m), was dem Vorbild von einem Meter entspricht. Bereits seit Herbst 2016 bauen die Modellbahner an der Anlage 5. Hier fahren die Züge auf einer doppelgleisigen Hauptstrecke mit Oberleitung durch die Wand von einem Raum in den anderen. Seit vergangenen Jahr fahren sie in Digitaltechnik. Damit können noch mehr Züge gleichzeitig auf der Strecke unterwegs sein. Auch das Bremsen und Anfahren sieht dank digitaler Steuerung nun recht vorbildgerecht aus. Eine Nebenbahn führt zu einem Bergbahnhof.

Jim Knopfs Insel mit zwei Bergen

Auf der vierten Anlage (H0) fehlt bislang noch die Landschaft, es fahren allerdings schon Züge. Neu auf der Anlage ist die „Insel mit zwei Bergen“, die Heimat von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer.

Auf der ersten Anlage ist eine Nebenbahn aufgebaut, von der eine Schmalspurbahnstrecke abzweigt. Hier treffen die Spurweiten H0 und H0e (9 Millimeter) aneinander. Durch sogenannte Rollbockwagen können Regelspurwagen auch auf der Schmalspurstrecke verkehren. Auf der zweiten Anlage (H0) fahren insgesamt vier Züge. Ein Selbstblocksystem verhindert ein Auffahren. In einem kleinen Betriebswerk können Loks gedreht und abgestellt werden. Auf der dritten Anlage fahren die Züge in Spur IIm im Maßstab 1:22,5 unter der Decke an der Wand entlang.

Auf der Anlage 6 ist Winter. Hier verkehren zwei Züge auf Schmalspurgleisen (H0e) und zwei Straßenfahrzeuge.