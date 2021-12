Kleine Eisenberger gehen als starke Löwen in die erste Klasse

Bei einem Kurs lernen die Kleinen, wie sie sich gegen Mobbing wehren können. Was für die Trainerin wichtig ist.

10.12.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Die elf Vorschulkinder des Kindergartens Sonnenschein in Eisenberg-Zell sind in einem Selbstbehauptungs- und Mobbing- Präventionskurs der „Löwen Akademie“ von Trainerin Christina Heiss gestärkt worden. Wie der Kindergarten mitteilt, haben die Kinder in zwei Kurstagen gelernt, wie sie mit Beleidigungen, Ausgrenzung und alltäglichen Konflikten umgehen können, die in ihrer Schulzeit auf sie warten. Sowohl die richtige Körperhaltung, ein ruhiger Umgang mit Provokationen, klare Kommunikation als auch die Kompetenz, Probleme selbst lösen zu können, hat Heiss mit den Kindern erarbeitet und geübt. In zahlreichen spielerischen Übungen und Rollenspielen hatten die Kinder die Möglichkeit, die neuen Strategien mit der fiesen „Chantal“ aus der dritten Klasse auszuprobieren.

Eigene Gefühle und Grenzen erkennen

Auch Respekt und Empathie sind zentrale Themen des Kurses, dafür wurde unter anderem der Gefühlskompass eingeführt, durch den die Kinder ihre Gefühle und Grenzen besser erkennen und auch die der anderen respektieren lernen.

Die mentale Gesundheit und Stärkung der Kinder sind für den Kindergarten Sonnenschein enorm wichtig, deshalb wurden der Kurs und ein Elternabend mit der Unterstützung des Elternbeirats finanziert. Die Eltern erhielten in einem einstündigen Vortrag Tipps, wie sie ihre Kinder stärken können, ihnen zu mehr Energie verhelfen und sie dabei unterstützen, nicht zum Mobbingopfer zu werden.

Bei den Kindern einen Samen säen

Die Eltern und die Erzieher ganz eng mit einzubeziehen ist laut Trainerin Heiss essenziell, um die Inhalte möglichst nachhaltig zu vermitteln und in den Alltag einzubauen. „Mein Ziel ist es, bei den Kindern einen Samen zu säen, ihnen die richtigen Ansätze mit an die Hand zu geben und ihnen zu zeigen, wie sie erfolgreich mit schwierigen Konflikten umgehen können.“ Durch regelmäßiges Anwenden im Alltag, gemeinsam mit der Familie und den Einrichtungen, werde das neu erlernte Verhalten so gefestigt, dass es ganz natürlich für die Kinder wird, sagt die Trainerin. Am Ende des Kurses haben alle Kinder eine Prüfung absolviert und sich ganz stolz ihre Löwen-Urkunden abgeholt.

Nächstes Jahr wieder im Angebot

Kindergartenleiterin Barbara Eckart lobte den Kurs: „Die Kinder waren jederzeit voll dabei. Was mir besonders gefallen hat, waren die vielen abwechslungsreichen und praktischen Übungen. Wir möchten den Kurs im nächsten Kindergartenjahr mit den neuen Vorschulkindern erneut anbieten.“

Lesen Sie auch

Gegen Verschwendung Foodsaver aus dem Füssener Land retten 22 Tonnen Lebensmittel

<p>Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? <a href=https://www.allgaeuer-zeitung.de/newsletter/newsletter-fuessen/?wt_mc=owned.website.azde.default.dertag.bild>Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".</a></p>