Kleine Weißenseer Brücke verursacht hohe Kosten

Stadt Füssen muss Brücke am Achweg durch Neubau ersetzen. Das kostet mehr als eine halbe Million Euro. Schon jetzt hat die Feuerwehr im Notfall Probleme.

28.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Sie klein und marode: Die Brücke am Achweg in Weißensee muss durch einen Neubau ersetzt werden, insgesamt wird das über eine halbe Million Euro kosten. Nach kurzer Debatte stimmte der Füssener Stadtrat dem Vorhaben bei zwei Gegenstimmen zu – in der Hoffnung auf eine möglichst hohe Förderung des Projektes.

Zeitverlust bei Feuerwehreinsatz in Weißensee

In den Jahren 2020/21 ließ Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU) „erstmals alle Brücken untersuchen“. Bei einigen Bauwerken wurden Schäden gefunden, die kleine Brücke am Achweg sei aber der „worst case“ (schlimmste Fall), beantwortete der Rathaus-Chef eine entsprechende Frage von Christine Fröhlich (Freie Wähler). Die Brücke weist starke Betonabplatzungen auf, Bauteile sind mit Chloriden belastet, Korrosion am Stahl wurde festgestellt. Die Tragsicherheit ist schon jetzt nicht mehr voll gegeben, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Aufgrund der irreparablen Mängel wurde eine Nutzungsbeschränkung mit Fahrzeugen bis maximal 28 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht festgesetzt. Auch die Verkehrssicherheit der Brücke ist nicht mehr gemäß den aktuell gültigen Vorschriften gegeben. Damit sei die Erreichbarkeit der Anwesen im Achweg sehr eingeschränkt: „Bei einem Notfalleinsatz war es der Feuerwehr nicht möglich, ohne Rangieren und Zeitverlust in den Achweg auf die Brücke einzufahren.“

Noch nicht alle Kosten sind berücksichtigt

Die Brücke unter die Lupe genommen hat das Ingenieurbüro Konstruktionsgruppe Bauen aus Kempten. Dessen Planer konnte die Einschätzung der Verwaltung nur bestätigen. Bei der Untersuchung habe sich herausgestellt, dass ein Ersatzbau die wirtschaftlichste Lösung sei. Das Projekt soll nächstes Jahr von Mai bis Oktober über die Bühne gehen, in dieser Zeit wird es eine Hilfsbrücke geben. Die neue Brücke wird eine Breite von „mindestens 5,50 Meter“ aufweisen. Als grobe Kostenschätzung nannte der Planer 40.000 Euro für den Abbruch der maroden Brücke und 410.000 Euro für die Ersatzbrücke. Plus Mehrwertsteuer kommt man so auf 535.000 Euro. Weitere Kosten, etwa für Rodungen, sind da noch nicht berücksichtigt.

Hoffen auf hohe Förderung

Viel Geld für eine überschuldete Stadt, zumal die kleine Brücke nur wenige Anwesen erschließt. Insbesondere Erich Nieberle und Ilona Deckwerth (SPD) hakten deshalb nach Sparpotenzialen nach: Die Brücke habe jetzt eine Tragfähigkeit von 28 Tonnen, wie hoch sei die Beschränkung künftig? „Unbegrenzt“, so der Planer. Könne man das Bauwerk nicht einfacher sanieren und mit niedrigerer Tragfähigkeit, um Kosten zu senken? Nach der DIN-Norm dürfe es keine Beschränkung geben, erklärte der Planer. Erfülle die Stadt das nicht, gebe es keine Förderung durch die Regierung von Schwaben. Wie hoch die Förderung sein wird, vermag noch niemand exakt zu sagen. Hauptamtsleiter Peter Hartl rechnet indes mit einer hohen Finanzspritze – das sei der einzige Vorteil als sehr finanzschwache Kommune.