Klimaarbeitskreis Roßhaupten: Den Blick auf die Wärme legen - welche Projekte möglich wären

Der Klimaarbeitskreis Roßhaupten hat sich mit dem Wärmesektor befasst und mögliche Ideen für die Gemeinde aufgezeigt. Es stehen große Herausforderungen an.

02.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Klimaarbeitskreis Roßhaupten hat sich mit dem Thema Wärme beschäftigt. Positiv dabei nahem der Kreis um Leiter Reinhard Kleinhenz die Initiative des Allgäuer Zweckverbandes auf, insbesondere Nahwärmenetze auf die Tagesordnungen der Kommunen zu setzen. Denn während beim Thema Strom bereits größere Anteile regenerativ erzeugt werden, seien es im Wärmesektor nur zwölf Prozent.

Wie hoch ist der langfristige Energiebedarf der Gemeinde Roßhaupten?

Markus Baur hielt zu diesem Themenkomplex einen Vortrag. Bereits seine Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 mit dem Titel „Erstellung eines Energienutzungsplanes für die Gemeinde Roßhaupten“ beschäftigte sich mit diesen Themen. Auch wenn die Zahlen aus der Erhebung im Jahr 2010 stammen, können sie heute noch notwendige Informationen liefern. So beträgt der langfristige Energiebedarf der Gemeinde Roßhaupten nur im Wärmesektor etwa 20 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Dies entspreche einem Anteil von 65 Prozent des Gesamtenergiebedarfs. Mit Zahlen und Grafiken konnte Baur deutlich machen, dass eine enorme Effizienzsteigerung durch den Einsatz einer Energiezentrale mit Wärmenetz möglich ist und erneuerbare Energien der unterschiedlichsten Art wirkungsvoll eingebunden werden können. Das schreibt der Arbeitsklimakreis in einer Pressemitteilung.

Der Arbeitskreis bezeichnet das Konzept als zukunftsweisend. Diese Erkenntnis wurde durch eine weitere Information verstärkt, die der Leiter des Arbeitskreises Reinhard Kleinhenz den Teilnehmern der Sitzung mitteilte. Kleinhenz beruft sich dabei auf ein Konzeptpapier des Wirtschaftsministeriums, das die Wärmewende in Deutschland aufzeigt. Wichtig sei es, insbesondere die Wärmewende in das Blickfeld der politischen und gesellschaftlichen Diskussion zu stellen. Denn 50 Prozent der verbrauchten Energie entfällt auf den Wärmesektor, während Strom nur 20 Prozent und der Verkehr 30 Prozent der Energie verbrauchen, hieß es im Klimaarbeitskreis. „Während wir beim Strom bereits einen großen Anteil regenerativ erzeugen, sind dies im Wärmesektor nur zwölf Prozent“, teilt Kleinhenz mit.

Die Rede ist weiterhin von einer großen Herausforderung. Probleme sieht der Arbeitskreis auch in der Abhängigkeit von Russland. Laut Bürgermeister Thomas Pihusch, der an der Sitzung teilnahm, besteht auch im Gemeinderat Einigkeit, dass man den Weg für die regenerativen Energien beschreiten wolle. So sei mit dem Wohnkonzept Strobelhaus die Idee entstanden, ein Nahwärmenetz zwischen dem Schulkomplex und dem Strobelhaus aufzubauen und dort auf eine eigene Heizung zu verzichten.

Heizzentrale der Mittelschule könnte Rolle spielen

Die Heizzentrale in der Mittelschule könnte weiterhin den hohen Verbrauch des Schulkomplexes direkt vor Ort abdecken und zusätzlich in ein Nahwärmenetz einspeisen. Dieses könnte auf einer Länge von rund 400 Metern das Pfannerhaus, Gemeindehaus, Alte Schule und zuletzt eben das Strobelhaus verbinden und weitere, auf der Strecke liegende private Anlieger mitnehmen. Der 20 Jahre alte Gaskessel in der Schule sollte dabei durch eine Biomasseheizung, vorzugsweise Hackschnitzel oder auch Pellets, ersetzt werden. Auch die noch ältere Ölheizung im Pfannerhaus und die ebenfalls über 20 Jahre alte Gastherme im Gemeindehaus wären dann hinfällig. Im Falle von Hackschnitzel könnte aus den rund 50 Hektar Gemeindewald anfallendes Restholz direkt vor Ort verwertet werden. Noch ungenutzte große Dachflächen könnten über Solarthermie zusätzlich einen Wärmebeitrag leisten. Allerdings sind noch viele Detailfragen zu klären wie ausreichende Größe der Heizzentrale, Qualität und Lagerung der Hackschnitzel oder auch die Netzverbindung mit Dimensionierung und möglichen Engpässen.