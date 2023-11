Klinik Füssen und Förderverein investieren in Gastroenterologie

Der langjährige Chefarzt aus Memmingen verstärkt das Team der Klinik Füssen bei Operationen und Behandlungen von Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich.

03.11.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Die Klinik Füssen investiert in die Gastroenterologie, um den wachsenden Bedarf in der Bevölkerung bei Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, der Leber und der Bauchspeicheldrüse zu erfüllen. Mit einem zweiten Endoskopieturm und der Verstärkung durch einen weiteren Facharzt festigt die Klinik ihren Standort als kompetentes Zentrum in diesem Bereich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.