Baupläne, Aufmaß und mögliche neue Schätze: Kloster St. Mang in Füssen wird erstmals digital erfasst

Weil Feuchtigkeit eindringt, soll mit Untersuchungen im Kloster St. Mang in Füssen doch schon jetzt begonnen werden. Es drohen Kosten von 60 Millionen Euro.

20.04.2023 | Stand: 17:03 Uhr

Eigentlich waren sie aufs Eis gelegt. Die Expertisen von Denkmalschützern zum ehemaligen Kloster St. Mang hätte die Stadt am liebsten noch um ein paar Jahre verschoben. Schließlich verschlingen alleine deren Voruntersuchungen über eine Million Euro. Dabei wäre der Anlass für die Stadt eigentlich ein erfreulicher. So ist der Gebäudekomplex, der zwischen 1696 und 1726 entstand, inzwischen als Nationales Kulturdenkmal anerkannt. Damit steht das Kloster, in dem heute Rathaus und Stadtmuseum untergebracht sind, auf einer Stufe mit dem Brandenburger Tor, Neuschwanstein oder der Wieskirche. Positiv: Es winken damit immense Fördermittel. Gerechnet wird schließlich in den kommenden Jahren mit Sanierungskosten von bis zu 60 Millionen Euro. Negativ: Die Experten von Bund und Land wollen alles übers Kloster ganz genau wissen: Statik, Aufmaß oder Pläne des Barockbaus – das alles soll anhand moderner technischer Mittel dokumentiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.