Füssen: Kneipp-Sanatorium Möst bekommt einen neuen Namen und erweitert das Angebot

Das Kneipp-Sanatorium Möst in Hopfen am See bekommt einen neuen Namen und richtet sich neu aus. Unter dem neuen Namen „Das Alpreflect“ wird das Leistungsportfolio zusätzlich um eine Akutklinik zur stationären psychosomatischen Therapie für privatversicherte Patienten erweitert. Das teilt Klinikleiter Johannes Burkart mit.

Kneipp-Sanatorium Möst ist Erholungsort in Hopfen am See

Gegründet im Jahr 1967 ist die Einrichtung eine feste Anlaufstelle im Erholungsort Hopfen am See. Die Gesundheit der Gäste und Patienten stets im Blick, machte das Sanatorium sich über die Jahrzehnte einen Namen als Kneipp-, Kur- und Wellnessresort mit vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten. Im Jahr 2021 übernahm das Familienunternehmen Conle aus Sonthofen das Unternehmen und seit einem Jahr befindet sich in dem Gebäudekomplex, mit seinen sieben Bettenhäusern und 140 Betten, eine Abteilung für psychosomatische Rehabilitation.

Namensänderung in "Das Alpreflect" soll Wandel zeigen

„Mit der erfolgten Namensänderung soll dieser Wandel nun auch sichtbar werden und das bewährte Konzept mit der neuen Ausrichtung vereinen“, erklärt Andreas Nitsch Alpreflect-Geschäftsführer. Die bisherigen Kuranwendungen und Präventionsangebote bleiben auch im Alpreflect ein Bestandteil des Angebotes. „Wir haben uns für diesen Schritt entschieden, da wir unseren Patientinnen und Patienten in allen Abteilungen ein Maximum an hochwertiger, fachkompetenter Behandlung anbieten möchten. Der Bedarf ist enorm. Dem möchten wir gerecht werden. Bei alledem haben wir darauf geachtet, das Bewährte, das die Menschen an unserer Einrichtung so sehr schätzen, beizubehalten und mit Fingerspitzengefühl und Augenmaß zu etwas noch Besserem zu machen“, sagt Burkart.