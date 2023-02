Kommentar: Ein Kompromiss muss drin sein

Anlieger der Hauptstraße in Hopferau fordern ein Tempolimit. Die Untere Verkehrsbehörde lehnt das ab. Wie eine Lösung aussehen könnte.

11.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Auch wenn weiter völlig offen ist, ob bald Tempo-30-Schilder an der Hauptstraße in Hopferau stehen, sollten die Anwohner das Treffen mit Vertretern von Politik und Behörden als Erfolg verbuchen: Zwar wird wohl nichts aus ihrer Forderung von Tempo 30 für die gesamte Ortsdurchfahrt, doch zeichnete sich ein möglicher Kompromiss ab: Dass an einer Engstelle wie der Kurve bei Kirche und Kindergarten ein Tempolimit Leib und Leben von Kindern und Messebesuchenden schützen sollte – egal, wohin die Türen führen – sollte auch von einer für den ungestörten Fluss des Verkehrs zuständigen Behörde einzusehen sein. Nebenbei wurden bei dem Termin weitere Möglichkeiten aufgezeigt, die Situation zu verbessern, darunter Änderungen bei der Ampelschaltung.

Unfallgefahr ist das Entscheidende

Klar wurde aber auch, dass sich Anwohner und Gemeinde bei der Argumentation auf die Unfallgefahr konzentrieren sollten. Dazu den Radverkehr und Lärmschutz einzubringen, bringt wenig. Zuschüsse zu Lärmschutzfenstern, wie sie das Staatliche Bauamt anbot, sind schließlich nicht das, was sie sich wünschen. Und ob Radler auf der Hauptstraße willkommene Verkehrsbremsen oder zusätzliche Unfallgefahr bedeuten, sollte zwar unbedingt diskutiert werden – aber in einem eigenen Gespräch etwa über Radwege. Sonst bremsen sie nur die aktuelle Diskussion über das Tempolimit aus.