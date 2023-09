Kommentar zum Landtagswahlkampf: Weniger Aiwanger, mehr Inhalte bitte

Die Debatten um die Flugblatt-Affäre vor der Wahl am 8. Oktober im Freistaat lenken von den eigentlichen Problemen im Land ab, kommentiert unser Autor.

14.09.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Die Politik sei zu weit weg von den Sorgen der Bürger. Diesen Vorwurf hört man häufig. Auch die Lokalredaktion Füssen hat ihn aufgeschnappt, als sie kurz vor der Landtagswahl in Bayern ein Stimmungsbild eingeholt hat. Doch im Herbst 2023 scheint das akuter denn je. Statt einer Auseinandersetzung über Sachthemen überlagert die Affäre um ein antisemitisches Flugblatt von vor 35 Jahren den Wahlkampf. Zugegeben: Auch Medien tragen eine Mitschuld daran, dass es seit Wochen praktisch nur noch um Hubert Aiwanger geht und um den Urheber eines wahrlich ekelerregenden Pamphlets.

Flugblatt-Affäre um Aiwanger: Auch Medien tragen eine Mitschuld

Wie man zu der Debatte steht, soll an dieser Stelle offen bleiben. Zu viel ist zur Sache schon geschrieben, zu viel schon gesprochen worden. Dabei sind es vorrangig andere Themen, die den Menschen Sorgen machen. Allen voran die Inflation, Migration, der Klimawandel und die wachsende soziale Ungleichheit. Eine aktuelle Statista-Umfrage machte diese vier Aspekte aus, unter den größten Sorgen, mit denen die Deutschen auf die Zukunft blicken. Das Meinungsbild in Füssen war ein Ähnliches. Da waren Senioren, die sich um den Zusammenhalt der Gesellschaft sorgten angesichts eines wieder wachsenden Zustroms an Migranten.

Die Probleme der Zeit heißen Inflation, Migration und soziale Ungleichheit

Da war eine zweifache Mutter, die um den Kita-Platz bangt, obwohl sie doch aus finanziellen Gründen wieder dringend zur Arbeit möchte. Und da war ein Rentner, der sich nach politischer Stabilität sehnt angesichts des Ampel-Chaos in Berlin. In den verbleibenden Wochen ist es an der bayerischen Politik, Antworten auf diese drängenden Fragen zu finden. Und mit Sachargumenten um Wähler werben. „Erst das Land, dann die Partei, dann die Person“, sagte Willy Brandt einst.