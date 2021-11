Dem Landkreis Ostallgäu droht wegen der hohen Corona-Inzidenzen ein Lockdown. Die Stimmung unter Hoteliers, Gastronomen und Clubbetreiber ist deshalb schlecht.

23.11.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Spricht man mit Gastronomen, Hoteliers und Clubbetreibern in der Region wird deutlich: Die Stimmung ist schlecht. Die seit Wochen steigenden Coronazahlen, die neuen verschärften Maßnahmen erinnern viele an die Situation von vor einem Jahr. Erneut ist das dringend benötigte Weihnachtsgeschäft in Gefahr.