Kommt ein Erdgas-Anschluss nach Hopferau?

Gemeinderäte und Bürger in Hopferau beratschlagen zudem auch über einen Breitbandanschluss. Bürger können sich noch bis Anfang März informieren.

14.02.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Ob die Bürger in Hopferau bereit sind, sich einem Erdgas- und damit auch einem Breitbandanschluss im Ortskern anzuschließen, wird derzeit vom Netzbetreiber „Schwaben Netz“ eruiert. Auch im Gemeinderat war der Anschluss an das Gasnetz Thema. Am 30. Dezember 2021 hatte die Kommune ein Informationsschreiben allen Grundstückseigentümern zugesandt, „ihr Interesse an einem Gas- und Glasfaseranschluss zu bekunden“. Dabei wurde nicht nur auf den Vorteil, zwischen mehreren Energieträgern aussuchen zu können verwiesen, sondern auch auf den schnelleren Internetzugang.

Breitband und Erdgas in Hopferau?

Zudem dürfte wohl auch der Synergieeffekt ein Beurteilungskriterium sein, denn statt zweimaliger Tiefbauarbeiten würden beide Netze in einem Arbeitsgang verlegt. In dem Schreiben wird ebenfalls darauf verwiesen, dass der Ausbau der Erdgas-Infrastruktur die Möglichkeit bietet, „mit klimaneutralen Gasen heizen zu können“, da die Leitungen derzeit schon darauf ausgelegt sind, „klimaneutrale Gase zu transportieren“.

Seit dem 24. Januar stehen derzeit zwei Mitarbeiter von Schwaben Netz im eigens errichteten Büro im Obergeschoss des Rathauses für Interessenten Rede und Antwort. Auf Wunsch kommen sie auch bis vor die Haustür. (Lesen Sie auch: In Hopferau wird 2022 fleißig gebaut)

Diese Aktion läuft allerdings Anfang März aus und danach wird es noch zwei Wochen dauern, bis entschieden wird, ob das Projekt im Ortsteil Hopferau, gegebenenfalls auch Schraden, realisiert wird. Denn nach wie vor gelte, „dass sich mindestens 60 Prozent aller Haus- und Grundstückseigentümer des Ortsteils Hopferau verbindlich für einen Erdgasanschluss entscheiden.“