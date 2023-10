Komplette Mächlarwerkstatt zieht in den Güterschuppen

Die künftige Ausstellung im Bahnhof Pfronten-Ried soll nicht nur einzelne Maschinen zeigen. Warum auch dringend ein Video dazu gedreht werden soll.

21.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Für die künftige Ausstellung in der Güterhalle des Bahnhofs Pfronten-Ried soll die komplette Mächlarwerkstatt Eberle verlagert werden. Das hat der Kulturausschuss des Pfrontener Gemeinderats nach einem Ortstermin in der 100 Jahre alten Werkstatt beschlossen, die einst bis zu zwölf Arbeitsplätze geboten hatte. Gemeinsam mit Philipp Trenkle, Franz Randel und Sebastian Nöß vom Heimatverein ließen sich die Gemeinderäte die ehemalige Werkstatt von Wenzel Eberle in Steinach zeigen, die heute Rupert Eberle gehört. Besonders eindrucksvoll wurde der Besuch durch Erläuterungen des Feinmechanikers Hans Kollmann als Zeitzeugen. Sein Wissen sollte man möglichst bald mit einem Film sichern, meinte der Vorsitzende des Heimatvereins, Trenkle. Schließlich kenne Kollmann noch alle Details der Arbeit in so einer Werkstatt. So enthält der einstimmig gefasste Beschluss denn auch den Passus, dass mit Zeitzeugen eine Filmdokumentation erstellt werden soll, die die Handhabung der Maschinen und Geräte erklärt. Diese könnte auch Teil der künftigen Ausstellung werden. Denn "Ohne Leute, die etwas dazu erzählen, sind das nur Maschinen", wie Ludwig Schneider (Pfrontner Liste) meinte. Durch die Erläuterungen werde dem Besucher verdeutlicht, welche Bedeutung die Feinmechanik für Pfronten hat, und er könne von der Ausstellung etwas mitnehmen.

Ein Motor, zehn Maschinen

Auch darin, dass es wichtig ist, den gesamten Raum auszubauen und in der künftigen Ausstellung darzustellen, waren sich alle Beteiligten einig. Schließlich sei es besonders eindrucksvoll, zu erleben, wie mit einer Transmission mit nur einem Motor zehn Maschinen betrieben werden können. Ursprünglich von Wasserkraft angetrieben war die Werkstatt später auf einen Elektromotor umgerüstet worden.

Nachdem der Gemeinderat im September bereits die Nutzung der Güterhalle als Ausstellungshalle beschlossen hatte, steht nun als nächster Schritt die Entwurfsplanung durch einen Fachplaner bevor, erläuterte Jan Schubert, der Leiter der Ortsentwicklung. Die Vergabe stehe in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats an. Außerdem sollen mit der Regierung von Schwaben und weiteren Institutionen die Fördermöglichkeiten für die Mächlarausstellung geklärt werden. Die ehemalige Mächlarwerkstatt von Wenzel Eberle bezeichnete Schubert als "Musterbeispiel für eine Heimwerkstätte Pfrontar Mächlar." Viele Geräte befänden sich noch im Originalzustand. Mit der Ausstellungskonzeption soll geklärt werden, wie die Werkstatt in die Güterhalle einziehen kann. Außerdem müsse ein Betreiberkonzept erarbeitet werden, in dem dargelegt wird, wie die Geräte möglichst betriebsbereit gehalten werden, um sie zu Schauzwecken in Betrieb nehmen zu können.

Werkstatt wird erst einmal angemietet

Die Zeit drängt ein wenig, weil der jetzige Eigentümer den Raum der Mächlarwerkstatt anderweitig nutzen und deren Ausstattung entfernen möchte. Allerdings ist er bereit, die Werkstatt über einen befristeten Mietvertrag für die Gemeinde zu sichern.

Die Mächlartradition Pfrontens zu dokumentieren, aus der heraus mit Deckel Maho / DMG Mori sogar ein heutiges Weltunternehmen entstand, ist schon länger ein großes Anliegen heimatkundlich interessierter Pfrontener. Bisherige Anläufe zu einer Ausstellung scheiterten jedoch unter anderem an fehlenden passenden Räumlichkeiten. Die scheinen mit der Güterhalle nun gefunden.