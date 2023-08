Zoll entdeckt illegal Beschäftigte in Gaststätte im Raum Füssen

Der Zoll hat in einer Gaststätte im Raum Füssen fünf vietnamesische Angestellte angetroffen, die keine Aufenthaltserlaubnis hatten. Details zum Fall.

22.08.2023 | Stand: 11:56 Uhr

19 Vertreter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls und vier Polizeibeamte der Grenzpolizeistation Pfronten haben im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kempten mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in der Gastronomie im Raum Füssen vollzogen. Dabei wurden in einem Restaurant fünf vietnamesische Staatsangehörige bei der Arbeit angetroffen, ohne dass diese im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis beziehungsweise eines Aufenthaltstitels waren, der zur Aufnahme einer Beschäftigung in Deutschland berechtigt.

Die Arbeitnehmer mussten sofort ihre Tätigkeit beenden. Es wurden Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Darüber hinaus wurde die zuständige Ausländerbehörde informiert.

Ermittlungsverfahren gegen den Arbeitgeber der Vietnamesen im Raum Füssen eingeleitet

Gegen den Arbeitgeber wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt sowie des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt geführt, da die vietnamesischen Arbeitnehmer nicht zur Sozialversicherung angemeldet waren.

Bei drei der illegal beschäftigten Vietnamesen ist es bereits das zweite Mal, dass sie illegal arbeiten und durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls entdeckt worden sind.