Nach einer Pause geht es voran. Füssener Bauausschuss billigt das neue Konzept für das Areal am Strandbad. Wie es gelungen ist, dort Bauarbeiten zu ermöglichen.

12.04.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Nach eineinhalb Jahren Pause soll das zentrale Projekt am Weißensee endlich weiter verfolgt werden: Ein Bebauungsplan für das Areal am Strandbad wird auf den Weg gebracht. Vorrangig geht es darum, den Kiosk-Betrieb sicherzustellen. Für den Erhalt des alten Kiosks, an dem der Zahn der Zeit nagt, hatten sich die Füssener 2018 in einem Bürgerentscheid ausgesprochen. Nun soll das bestehende Gebäude bestandsorientiert saniert und modernisiert werden.