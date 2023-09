Konzert mit drei Gipfelerlebnissen im Füssener Kaisersaal

Vilde Frang, Paul Rivinius und Julian Steckel erfüllen beim Festival Vielsaitig die zurecht hohen Erwartungen voll. Und am Ende gibt es noch ein Geschenk.

07.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Wenn Exklusivkünstler wie Vilde Frang (Violine), Julian Steckel (Violoncello) und Paul Rivinius (Klavier) ein Konzert anbieten, so sind die Erwartungen der Zuhörerinnen und Zuhörer zurecht hochgeschraubt. „Romantik pur“ genoss das Publikum im Kaisersaal des Füssener Barockklosters St. Mang öbei der Aufführung der Werke von Claude Debussy, Johannes Brahms und Robert Schumann im Rahmen des Festivals Vielsaitig.

Spanische Eröffnung

Der abwechslungsreiche Abend wurde mit spanischem Flair eröffnet. Das garantierte die Sonate d-Moll für Violoncello und Klavier von Claude Debussy, die der Komponist seiner 2. Frau gewidmet hatte. Die Sätze, mit poetischen Titeln überschrieben, wurden lyrisch, dramatisch und elegant dargeboten. Mit Pathos begann Julian Steckel den Prolog und erinnerte dabei an die Ouvertüre einer barocken Oper. Im weiteren Verlauf antwortete er gekonnt mit herrlichen Kadenzen in der Art eines heroischen Opernhelden auf den punktierten Rhythmus des Klaviers, den ihm der schon seit 20 Jahren mit ihm verbundene musikalische Freund vorgab. In den beiden weiteren Sätzen dominierte buffonesk und gezupft oft in schwebender Schwerelosigkeit der „Gitarren-Ständchen Stil“. Da war ein bisschen „Comedia del arte“ dabei. Am Schluss wurde man mit einer flirrenden Passacaglia Im Bass ordentlich aufgerüttelt. Brahms wollte nach dem Tod des Sohnes von Clara Schumann diesem ein Andenken schaffen und schuf dazu die Sonate Nr.1 op. 78 G Dur, die auch die tröstende Regenmelodie enthält. Der sonst verschlossene Komponist lässt hier die Zuhörer an seinen Gedanken und Gefühlen teilnehmen. Vilde Frang und Paul Rivinius verwebten gekonnt drei Melodielinien zu einer intimen Kammermusik, die mit einem punktierten Seufzer begannen, aber schließlich in der weiteren Gestaltung viel Trost und Hoffnung vermittelten. Ja, man konnte ins Schwärmen kommen bei der Entfaltung des empfindsamen Adagios, wobei Violine und Klavier hervorragend wie aus einem Guss miteinander harmonierten! Die Wiedergabe verleitete zum träumerischen Hineinhorchen, zum Innehalten und zum Versenken der Seele, vor allem, wenn die Melodie in reizenden Achtelbewegungen auftauchte.

Werk treibt Künstlerin und Künstler zu Hochleistungen

Nach der Pause vereinten sich die Künstlerin und die beiden Künstler bei der Wiedergabe des Klaviertrios Nr.3 g -Moll op.110 von Robert Schumann. Die dominierende inneren Unruhe des gesamten Werks trieb die Künstlerin und die beiden Künstler zu Hochleistungen. Die zweimal ausgreifenden und abstürzenden Gebilde, die den ersten Satz beherrschen, wurden von Violine und Cello großartig aufgegriffen und vom Klavier perfekt mit erregtem Arpeggienspiel begleitet. Da erlebte man auch spukhaft geisternde Episoden. Im zweiten Satz genoss man den schwelgerischen Dialog zwischen den Streichinstrumenten. Im dritten Satz konnte man gebannt verfolgen, wie das Trio sich chromatisch hochschraubte um schließlich in einer ausdrucksvollen Floskel zu münden. Mit konzertanter, fesselnder Frische wurde der Finalsatz dargeboten. Riesiger Beifall belohnte die Künstler für ihre brillante Leistung. Da gab es als Geschenk sogar noch eine Zugabe mit deiner beruhigenden, getragenen lyrischen Melodie des 2. Satzes aus dem 2. Klaviertrio von Felix Mendelssohn Bartholdy.