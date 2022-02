Kosten für das Projekt liegen inzwischen bei über vier Millionen Euro. Warum der Stadtrat Füssen trotz leerer Kassen die Planungen zum Abschluss bringen will.

23.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Vier Millionen Euro plus X. Auf diese immer noch nicht genau zu beziffernden Kosten kommt inzwischen das Gesamtprojekt für den Lückenschluss des Radweges am Hopfensee. Auf jeden Fall eine gigantische Summe, gerade mit Blick auf die chronisch leere Stadtkasse. Dennoch sprach sich das Füssener Kommunalparlament am Dienstagabend mit großer Mehrheit dafür aus, die Planung für den Radweg abzuschließen. Bauen will ihn die Stadt aber nur, wenn sie eine 90-prozentige Förderung erhält.