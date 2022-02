Kostenlos schönes Haar: Auch Friseure aus Füssen nehmen an Aktion teil

Pflegekräfte erhalten auch in Füssen eine neue Frisur. „Ein kleines Dankeschön“ an Menschen, die in der Corona-Krise sehr viel leisten.

08.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Simone Rothes Team von Haar Handwerk in der Luitpoldstraße hatte am gestrigen Montagvormittag im Dienst am Kunden alle Hände voll zu tun. Dabei saß vor der seit Sommer hier beschäftigten Csilla Baka ein ganz besonderer Kunde, der kurze Zeit später mit frischem Haarschnitt nicht zur Kasse musste.

Denn der 46-Jährige war Nutznießer einer Solidaritätsaktion der Friseurinnung Ostallgäu, die in Füssen hier am kommenden Montag ihre Fortsetzung finden wird. „Wir haben von unserer Pflegedienstleiterin Sabine Stauber von dieser Aktion erfahren und ich habe mich dafür angemeldet“, sagt Stefan Eckert, der an der Klinik Füssen als Fachpfleger in der Notaufnahme tätig ist. „Das ist ein schönes Angebot in unserer schwierigen Situation“, betont der Klinikmitarbeiter. Um 15 Uhr zeigte eine Friseurin aus Rothes Team dann ebenfalls kostenlos für eine Krankenschwester ihr Können. (Lesen Sie auch: Nur noch 3G beim Friseur: Lockerungen der Corona-Regeln)

„Welt wieder schöner machen“

Zur Aktion sagt Sandra Gareiß, Obermeisterin der Innung Ostallgäu: „Friseure schneiden Haare, haben Herz, leisten Gutes, sie halten zusammen und möchten Freude bereiten, um die Welt wieder schöner zu machen.“ Gareiß ergänzt: Das Pflegepersonal an den Kliniken leiste seit zwei Jahren schier Unglaubliches. „Das verdient allergrößten Respekt und Anerkennung.“ Praktisch drücke sich dies in einem kostenlosen Haarschnitt in den über 40 teilnehmenden Salons der Innung aus.

Für Simone Rothe stand die Teilnahme an der Aktion nie in Frage: Die sei „ein kleines Dankeschön“ an die Pflegekräfte, die schon vor Corona viel geleistet hätten. Doch durch Corona seien viele jetzt am Limit. Diesen Menschen wollten sie und ihr Team einfach Danke sagen.